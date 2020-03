Alianza Lima vs Nacional [ESPN EN VIVO] Debut blanquiazul en la Copa Libertadores 2020

ESPN EN VIVO Alianza Lima vs Nacional ONLINE | TRANSMISIÓN GRATIS | STREAMING | Este jueves 5 de marzo se juega el partido por la Jornada 1 del Grupo F de la Copa Libertadores 2020. El duelo está pactado para las 9:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva y será transmitido EN DIRECTO por Facebook Watch. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y video de los goles por Libero.pe.

Para un sudamericano pocas cosas motivan más que jugar una Copa Libertadores, el torneo por excelencia del continente. Ahora bien, aquella máxima significa mucho para Alianza Lima y su hinchada, pero también para el Nacional de Uruguay, uno de los campeones que tampoco ha arrancado bien la temporada.

Alianza Lima, el actual subcampeón del fútbol peruano y el club nacional que más fichó para su participación en la Copa Libertadores, sigue buscándose y todavía no encontrándose pese a mantener la base de la temporada pasada.

La indisciplina de jugadores como Carlos Ascues y Jean Deza (no inscrito), las lesiones y las apuestas sin éxito de Pablo Bengoechea han impedido que Alianza Lima consolide un once para su estreno en la Copa Libertadores.

Ahora bien, Alianza Lima viene de ganar por 1-0 a Municipal con la vuelta a la línea de 4 y aquella será la apuesta principal de Bengoechea para no ofrecer muchas fisuras a nivel defensivo ante Nacional de Uruguay.

La otra apuesta será un mediocampo consistente con varios jugadores de corte defensivo, combativo y que saben desplegarse en ataque con jugadores como Aguiar, Ascues, Fuentes y Ballón.

¡Este camino lo recorremos juntos!🤝



Ven a Matute y alienta hasta el final. JUNTOS lograremos cosas increíbles.🙌🏼



¡Arriba Alianza, toda la vida!💙



Compra tus entradas y #AbonoLibertadores2020 AQUÍ⬇️#AL vs. @Nacional ➡️ https://t.co/fbyqqNTpDP



Abono➡️ https://t.co/Q1G565lBSX pic.twitter.com/qPEYvzn3BL — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) March 4, 2020

En ataque, Adrián Balboa, su energía y garra serán los abanderados para provocar el error rival y poner en jaque a sus compatriotas. El uruguayo le cambió la cara a su equipo ante Municipal y le ganó la pulseada a Federico Rodríguez para ser el "9" en el estreno continental.

Para Pablo Bengoechea, el duelo ante Nacional significa un aliciente debido a su pasado en Peñarol y a una negra estadística como DT en los clásicos uruguayos: dos derrotas y un empate.

Ahora bien, el otro peso que debe quitarse de encima Alianza Lima son los ocho años sin conseguir triunfo alguno en la Copa Libertadores. Curiosamente su última victoria sucedió hace ocho años ante su rival de turno, duelo que acabó 1-0 gracias a un gol de José Carlos Fernández.

¿Cómo llega Nacional de Uruguay?

El actual campeón del fútbol uruguayo es otro equipo que no puede presumir de buenos resultados en el 2020. Es más, hasta ahora no logra un triunfo oficial: perdió la Supercopa ante Liverpool, cayó ante Rentistas en el debut en el torneo local y salvó un empate en casa (2-2) ante Cerro Largo.

Curiosamente los dos protagonistas, autores de los goles además, de aquella remontada no jugarán ante Alianza Lima. El volante argentino Claudio Yacob sufrió un desgarro mientras el goleador y capitán Gonzalo Bergessio se quedó en Montevideo para seguir recuperándose de una lesión en el tobillo.

Ahora bien, Gustavo Munúa consideró que la Copa Libertadores es una "motivación adicional" para sus dirigidos y un aliciente para corregir errores en busca del tan anhelado funcionamiento colectivo.

"Esperemos hacer un buen partido ante Alianza. A Perú no vamos a ir de paseo", aseguró el DT de Nacional, además de sostener que su rival "tiene gente arriba muy rápida, muy dinámica".

Si las estadísticas pesan y generan una confianza extra en el jugador, Nacional puede presumir de arrancar ganando en las últimas tres ediciones de la Copa Libertadores: en 2019 venció al Zamora de Venezuela, en 2018 al Chapecoense y en 2017 a Lanús, curiosamente todos por 1-0.

Alineaciones probables del Alianza Lima vs Nacional

Alianza Lima: Leao Butrón; Aldair Salazar, Albeto Rodríguez, Rubert Quijada, Alexi Gómez; Josepmir Ballón; Luis Aguiar, Aldair Fuentes, Carlos Ascues, Joazhiño Arroé; Adrián Balboa.

Nacional: Luis Mejía, Mathías Suárez, Guzmán Corujo, Mathías Laborda, Agustín Oliveros, Gabriel Neves, Felipe Carballo, Brian Ocampo, Santiago Rodríguez, Gonzalo Castro, Thiago Vecino.

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs Nacional?

Argentina FOX Play Sur, ESPN Sur

Australia Kayo Sports, beIN Sports Connect, beIN Sports 1

Barbados FOX Play Sur

Bolivia ESPN Sur

Canadá beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español

Chile FOX Play Sur, ESPN Sur

Colombia ESPN Andina, FOX Play Sur, ESPN Sur

Curacao FOX Play Sur

Ecuador ESPN Sur, FOX Play Sur, ESPN Andina

Indonesia Mola TV

Internacional Facebook Live

Israel Sport 3

Nueva Zelanda beIN Sports Connect New Zealand

Paraguay ESPN Sur

Perú FOX Play Sur, ESPN Sur

Timor-Leste Mola TV

Trinidad y Tobago FOX Play Sur

Estados Unidos beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA, beIN SPORTS

Uruguay ESPN Sur, FOX Play Sur

Venezuela ESPN Sur, ESPN Andina

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Nacional?

Perú: 9:00 p.m.

México (Centro): 8:00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 7:00 p.m.

México (Noroeste): 6:00 p.m.

Ecuador: 9:00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 6:00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 8:00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 9:00 p.m.

Colombia: 9:00 p.m.

Argentina: 11:00 p.m.

España: 3:00 a.m. (al día siguiente)

España (Islas Canarias): 2:00 a.m. (al día siguiente)

Uruguay: 11:00 p.m.

Paraguay: 11:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Brasil: 11:00 p.m.

Bolivia: 10:00 p.m.

Venezuela: 10:00 p.m.

Canadá: 9:00 p.m.

Costa Rica: 8:00 p.m.

Guatemala: 8:00 p.m.

Honduras: 8:00 p.m.

El Salvador: 8:00 p.m.

Puerto Rico: 10:00 p.m.

República Dominicana: 10:00 p.m.

Panamá: 9:00 p.m.

Italia: 3:00 a.m. (al día siguiente)

Francia: 3:00 a.m. (al día siguiente)

Alemania: 3:00 a.m. (al día siguiente)

Portugal: 3:00 a.m. (al día siguiente)

Holanda: 3:00 a.m. (al día siguiente)

Inglaterra: 2:00 a.m. (al día siguiente)

¿Dónde comprar entradas Alianza Lima vs Nacional?

Las entradas para el duelo entre Alianza Lima vs Nacional se encuentra a la venta desde hoy (mediodía hasta las 22:00 horas) para socios y abonados. Para público en general es a partir de las 22:00 de hoy martes. Las localidades solo se venden por el portal Teleticket.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO Alianza Lima vs Nacional?

Canales exclusivos para Perú, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Venezuela y Ecuador.

DirecTV Sports ► 621 (SD) y 1620 (HD)

Movistar TV ► 504 (SD) y 740 (HD)

Claro TV ► 64 (SD) y 521 (HD)

¿Qué es Facebook Watch?

Facebook Watch es un servicio de video operado por Facebook que funciona desde el 2017 en Estados Unidos. Al año siguiente comenzó a funcionar en todo el mundo.