Alianza Lima vs Nacional: once confirmado de Pablo Bengoechea para debut de Copa Libertadores

El club Alianza Lima hoy a las 9 de la noche enfrentará a su similar de Nacional de Uruguay y de esta manera iniciará su participación en la Copa Libertadores de América, el campeonato de clubes más importante del continente.

Alianza Lima llega a esta etapa del año con un plantel plagado de futbolistas con pasado y presente en selección, y bajo el mando de Pablo Bengoechea, un técnico que conoce a cada uno pero que todavía no logra sacar provecho máximo de sus virtudes como futbolistas. Y así lo está demostrando la tabla de la Liga 1 donde se posicionan en la mitad de la clasificación.

Empero, la ilusión de todo el plantel es mejorar lo hasta ahora mirado como colectivo y lograr la meta primordial que es obtener los tres primeros puntos en el grupo F que lo integran clubes históricos como Nacional y Racing y un Estudiantes de Mérida que va a querer sorprender con ese fútbol aguerrido venezolano.

Para debutar con pie derecho y romper con esa racha adversa de no ganar hace ocho años en Libertadores, Bengoechea consideró idóneo presentar sistema 5-3-2.

Pablo Bengoechea sorprende

Leao Butrón irá al arco, Aldair Fuentes será stoper, Oslimg Mora carrilero y mucha atención aquí: Beto Da Silva -el ex Deportivo La Coruña- será socio de Adrián Balboa en ataque. Los grones van por todo.

Alineaciones probables del Alianza Lima vs Nacional

Alianza Lima: Leao Butrón; Aldair Fuentes, Albeto Rodríguez, Rubert Quijada; Oslimg Mora, Alexi Gómez; Josepmir Ballón, Carlos Ascues, Luis Aguiar, Beto Da Silva; Adrián Balboa.

Nacional: Luis Mejía, Mathías Suárez, Guzmán Corujo, Mathías Laborda, Agustín Oliveros, Gabriel Neves, Felipe Carballo, Brian Ocampo, Santiago Rodríguez, Gonzalo Castro, Thiago Vecino.

PUEDES VER:

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs Nacional?

Argentina: FOX Play Sur, ESPN Sur

Australia: Kayo Sports, beIN Sports Connect, beIN Sports 1

Barbados: FOX Play Sur

Bolivia: ESPN Sur.

Canadá: beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español

Chile: FOX Play Sur y ESPN Sur.

Colombia: ESPN Andina, FOX Play Sur, ESPN Sur

Curacao: FOX Play Sur.

Ecuador: ESPN Sur, FOX Play Sur y ESPN Andina.

Indonesia: Mola TV.

Internacional: Facebook Live

Israel: Sport 3.

Nueva Zelanda: beIN Sports Connect New Zealand

Paraguay: ESPN Sur.

Perú: FOX Play Sur y ESPN Sur.

Timor-Leste: Mola TV

Trinidad y Tobago: FOX Play Sur

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA, beIN SPORTS

Uruguay: ESPN Sur y FOX Play Sur.

Venezuela: ESPN Sur y ESPN Andina.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Nacional?

Perú: 9:00 p.m.

México (Centro): 8:00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 7:00 p.m.

México (Noroeste): 6:00 p.m.

Ecuador: 9:00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 6:00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 8:00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 9:00 p.m.

Colombia: 9:00 p.m.

Argentina: 11:00 p.m.

España: 3:00 a.m. (al día siguiente)

España (Islas Canarias): 2:00 a.m. (al día siguiente)

Uruguay: 11:00 p.m.

Paraguay: 11:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Brasil: 11:00 p.m.

Bolivia: 10:00 p.m.

Venezuela: 10:00 p.m.

Canadá: 9:00 p.m.

Costa Rica: 8:00 p.m.

Guatemala: 8:00 p.m.

Honduras: 8:00 p.m.

El Salvador: 8:00 p.m.

Puerto Rico: 10:00 p.m.

República Dominicana: 10:00 p.m.

Panamá: 9:00 p.m.

Italia: 3:00 a.m. (al día siguiente)

Francia: 3:00 a.m. (al día siguiente)

Alemania: 3:00 a.m. (al día siguiente)

Portugal: 3:00 a.m. (al día siguiente)

Holanda: 3:00 a.m. (al día siguiente)

Inglaterra: 2:00 a.m. (al día siguiente)

¿Dónde comprar entradas Alianza Lima vs Nacional?

Las entradas para el duelo entre Alianza Lima vs Nacional se encuentra a la venta desde hoy (mediodía hasta las 22:00 horas) para socios y abonados. Para público en general es a partir de las 22:00 de hoy martes. Las localidades solo se venden por el portal Teleticket.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO Alianza Lima vs Nacional?

Canales exclusivos para Perú, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Venezuela y Ecuador.

DirecTV Sports ► 621 (SD) y 1620 (HD)

Movistar TV ► 504 (SD) y 740 (HD)

Claro TV ► 64 (SD) y 521 (HD)

Cómo ver ESPN EN VIVO Alianza Lima vs Nacional | Canales TV

Ecuador, Bolivia y Venezuela): Canal 621 (SD) y Canal 1610 (HD).

Sky Sports (México y República Dominicana): Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Movistar TV (Perú, Chile, Colombia y Venezuela): Canal 480 (SD) y Canal 884 (HD).

Movistar TV Perú: Canal 501 (SD) y Canal 740 (HD).

VTR Chile: Canal 26 (Iquique), Canal 28 (Antofagasta) y Canal 48 (Santiago).

Dibox Argentina: Canal 100 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 14 (Analógico), Canal 102 (Digital) y Canal 1000 (HD).

Cablevisión Flow Argentina: Canal 102 (HD).

Claro TV Argentina: Canal 106 (HD).

Movistar TV Chile: Canal 480 (SD) y Canal 460 (HD).

Movistar TV Argentina: Canal 200 (HD).

Altice República Dominicana: Canal 350 (SD) y Canal 460 (HD).

Aster República Dominicana: Canal 27.

Wind TV República Dominicana: Canal 136 (SD) y Canal 401 (HD).

Dónde ver ESPN 2 EN VIVO Alianza Lima vs Nacional | Guía de canales TV

DirecTV Perú: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Chile: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Colombia: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 624 (SD).

Movistar Perú: Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD).

Movistar Chile: Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD).

Movistar Argentina: Canal 201 (HD).

Claro TV Perú: Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD)

Claro TV Chile: Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD).

Claro TV Colombia: Canal 511 (SD) y 1511 (HD).

Claro TV Ecuador: Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD).

Claro TV Argentina: Canal 107 (HD).

Telecentro Argentina: Canal 105 (Digital) y Canal 1011 (HD).

Cablevisión Argentina: Cnaal 23 (Analógico) y Canal 103 (Digital/HD).

Grupo TV Cable Ecuador: Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD)

VTR Chile: Canal 49 (SD de Santiago) y Canal 841 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 15 (Analógico), Canal 103 (Digital) y Canal 1003 (HD).

Dibox Argentina: Canal 101 (HD).

Cablevisión Flow: Canal 103 (HD).