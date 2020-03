Alianza Lima vs Nacional EN VIVO: ¿a qué hora, pronóstico y dónde ver Copa Libertadores?

Alianza Lima vs Nacional EN VIVO vía ESPN 2. El cuadro dirigido por Pablo Bengoechea debuta en el grupo F de la Copa Libertadores 2020 este jueves 5 de marzo, a partir de las 9.00 p.m. (hora peruana), en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute). Sigue el partido de fútbol en el MINUTO x MINUTO vía INTERNET con todas las incidencias, los horarios, los canales y los videos de los goles por Líbero.pe.

El club Alianza Lima buscará acabar este jueves con una racha de 8 años sin poder celebrar un triunfo en la Copa Libertadores cuando se enfrente al Nacional de Uruguay, en el debut de ambos equipos en el Grupo F del torneo, que completan el Racing argentino y el Estudiantes de Mérida venezolano.

A pesar de que Alianza Lima, que dirige el uruguayo Pablo Bengoechea, ha tenido un inicio irregular en la Liga 1 Movistar, complicado por episodios de indisciplina de dos jugadores, apuesta a mostrar su mejor cara frente al vigente campeón uruguayo, el Nacional.

Más allá de que ocupa la mitad de la tabla en el torneo local, con 7 puntos, el técnico de Alianza Lima ha dejado en claro que avanzar en la Copa Libertadores es una "obsesión" de su equipo, que logró su última victoria en el torneo continental en 2012, precisamente frente al Nacional de Uruguay, al que venció por la mínima diferencia (1-0).

"La primera fase de grupos de la Libertadores es más importante porque podemos quedar eliminados... en el torneo (local) no. Tenemos una obsesión con la Libertadores", declaró el estratega de Alianza Lima.

Bengoechea, quien fue figura como jugador con el Peñarol uruguayo, también buscará mejorar su marca personal como entrenador de Alianza Lima frente al Nacional, ya que cuando dirigió a los aurinegros de su país solo logró un empate y sufrió dos derrotas.

A pesar del optimismo que tiene del entrenador en la Copa Libertadores, sus jugadores no han querido levantar grandes expectativas, más allá de que el Alianza Lima ha sido el equipo que mayor cantidad de fichajes para este año. ¿Podrá vencer al Nacional?

En ese sentido, una de sus figuras más emblemáticas del Alianza Lima, el veterano portero Leao Butrón, que a sus 42 años jugará su octava Libertadores, advirtió que cualquier grupo que le toque a un equipo peruano siempre será "duro".

"La realidad indica que no somos favoritos", remarcó en alusión a la calidad de los rivales con los que chocarán en el Grupo F.

Beto da Silva

El exjugador de Sporting Cristal y Deportivo La Coruña apunta a ser titular en el estreno de Alianza Lima frente a Nacional.

Nacional de Uruguay

En la tienda contraria, y con la misma expectativa de alejar cualquier fantasma tras un mal comienzo en el torneo uruguayo, el Nacional espera frenar a los peruanos en casa para ir consolidando su campaña de este año.

Más allá del muy trabajado empate de 2-2 obtenido este fin de semana con el Cerro Largo, tras haber perdido ante el Rentistas en su debut en la liga uruguaya, el entrenador del Gustavo Munúa señaló que el Nacional busca corregir errores y afrontará la Libertadores "con una motivación adicional".

"Esperemos hacer un buen partido ante Alianza. A Perú no vamos a ir de paseo", aseguró antes de señalar que Alianza Lima "tiene gente arriba muy rápida, muy dinámica".

Para el encuentro que se disputará en el estadio aliancista del barrio limeño de La Victoria, Munúa no podrá contar con su capitán, el argentino Gonzalo Bergessio, quien presenta un problema en el tobillo, y muy probablemente será reemplazado por Thiago Vecino.

Más allá de que en Lima presentará un plantel muy joven, el Nacional también buscará mantener los buenos resultados que ha obtenido en su debut en las últimas ediciones de la Libertadores, ya que en 2019 venció al Zamora venezolano, en 2018 al Chapecoense y en 2017 al Lanús, en todos los casos por 1-0.

Alineaciones probables Alianza Lima vs Nacional

Alianza Lima: Leao Butrón; Aldair Salazar, Albeto Rodríguez, Rubert Quijada, Alexi Gómez; Josepmir Ballón; Luis Aguiar, Aldair Fuentes, Carlos Ascues, Joazhiño Arroé; Adrián Balboa.

Nacional: Luis Mejía, Mathías Suárez, Guzmán Corujo, Mathías Laborda, Agustín Oliveros, Gabriel Neves, Felipe Carballo, Brian Ocampo, Santiago Rodríguez, Gonzalo Castro, Thiago Vecino.

¿Cuándo y a qué hora juegan Alianza Lima vs Nacional?

Alianza Lima vs. Nacional por Copa Libertadores se jugará a las 21:00 p.m. (hora peruana) y a las 23:00 de Uruguay.

¿A qué hora juega Alianza Lima hoy EN VIVO?

9.00 P.M.

Alianza Lima vs Nacional: horarios en el mundo

Perú: 9.00 p.m.

Uruguay: 11.00 p,m.

Argentina: 11.00 p,m..

Colombia : 9.00 p.m.

Ecuador: 9.00 p.m.

Chile: 11.00 p.m.

Colombia: 9.00 p.m.

Brasil: 12.00 a.m. (viernes)

España: 3.00 a.m. (viernes)

México: 8.00 p.m.

Venezuela: 10.00 p.m.

Bolivia: 10.00 p.m.

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs Nacional?

Transmisión del partido Alianza Lima vs. Nacional

Paìs Canales Perú ESPN 2, ESPN Andina, ESPN Play, FOX Play y Facebook Watch Argentina ESPN 2, ESPN Play, FOX Play y Facebook Watch Uruguay ESPN 2, ESPN Play, FOX Play y Facebook Watch México ESPN 2, ESPN Play, FOX Play y Facebook Watch Estados Unidos beiN Sports. España DAZN Paraguay ESPN 2, ESPN Play, FOX Play y Facebook Watch Chile ESPN 2, ESPN Play, FOX Play y Facebook Watch Venezuela ESPN 2, ESPN Play, FOX Play y Facebook Watch Colombia ESPN 2, ESPN Play, FOX Play y Facebook Watch Ecuador ESPN 2, ESPN Play, FOX Play y Facebook Watch Bolivia ESPN 2, ESPN Play, FOX Play y Facebook Watch Japón DAZN

¿En qué canal pasan y transmiten EN VIVO partido Alianza Lima vs Nacional?

Alianza Lima vs. Nacional EN VIVO por Copa Libertadores será transmitido para todo el territorio peruano a través de la señal de ESPN y del Facebook oficial del torneo.

Pronóstico Alianza Lima vs Nacional de Uruguay

Si bien a Alianza Lima no le ha ido bien en las últimas ediciones de la Copa Libertadores, esto no se traduce en las actuales casas de apuestas. El plantel de La Victoria cuenta con un bono positivo para este partido frente a Nacional en la Copa Libertadores 2020.

Apuestas Alianza Lima vs Nacional de Uruguay

Así pagan las casas de apuestas

Doradobet

Casa de apuestas: Doradobet

Alianza Lima: 2.50

Empate: 3.20

Nacional de Uruguay: 2.95

Casa de apuestas: Inkabet

Alianza Lima: 2.65

Empate: 3.10

Nacional de Uruguay: 2.90

Casa de apuestas: Apuesta Total

Alianza Lima: 2.63

Empate: 3.06

Nacional de Uruguay: 2.84

Casa de apuestas: Betsson

Alianza Lima: 2.60

Empate: 2.95

Nacional de Uruguay: 2.80

Te Apuesto

Casa de apuestas: Te Apuesto

Alianza Lima: 2.60

Empate: 2.90

Nacional de Uruguay: 2.80

Partidos de hoy Copa Libertadores 2020

Racing Club vs. Estudiantes de Mérica

Binacional vs. Sao Paulo

Alianza Lima vs. Nacional

¿Dónde juegan Alianza Lima vs Nacional?

En Matute.

Estadio Alejandro Villanueva

El Estadio Alejandro Villanueva más conocido como Matute se encuentra en el corazón de La Victoria y es la casa de Alianza Lima donde recibirá a Nacional por Copa Libertadores.

Mapa.

Tabla de posiciones Grupo F Copa Libertadores

Grupo F

1. Alianza Lima

2. Estudiantes Mérida

3. Nacional

4. Racing

