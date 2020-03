Boca Juniors vs Medellin EN VIVO vía ESPN 2: alineaciones, hora y canal por la Copa Libertadores

Boca Juniors vs Independiente de Medellín EN VIVO vía ESPN 2 | este martes 10 de marzo desde las 7:30 p.m. (hora peruana) ONLINE desde La Bombonera por fecha 2 del Grupo H de la Copa Libertadores. El encuentro también será transmitido por Fox Play y Facebook Watch, mientras que podrás seguir las incidencias, con videos, en el minuto a minuto en Líbero.pe.

El árbitro será el ecuatoriano Guillermo Guerrero. El espectacular momento por el que atraviesa Boca Juniors no puede dejar de recibir elogios, pues la llegada del entrenador Miguel Ángel Russo supuso un giro drástico. Los ‘xeneizes’ no han perdido en lo que va del año y buscarán mantener ese invicto en la Copa Libertadores, torneo que es su gran objetivo.

PUEDES VER: Racing Club sufrirá de baja sensible ante Alianza Lima por la Copa Libertadores [VIDEO] Si bien la felicidad por haber conseguido el título de la Superliga Argentina, en desmedro de River Plate en la última fecha, ha sido enorme, la plantilla no puede descuidarse, para enfocarse de lleno en la competencia internacional. El debut ante Caracas, en Venezuela, fue opaco por las variantes que se realizó, pero se notó que Boca Juniors debió llevarse más que un empate (1-1). Esta vez jugarán en casa, aunque ante un rival que en el papel debe ser más complicado: el Deportivo Independiente de Medellín. Y es que, el club colombiano suele ser protagonista, pero la caída ante Libertad de Paraguay en casa (1-2) acrecentó las dudas respecto al juego que intenta proponer el entrenador Aldo Bobadilla. ¿Podrá redimirse? PUEDES VER: Floyd Mayweather quiere incursionar en el fútbol: busca comprar club de la Premier League A pesar de no conseguir estabilidad en el torneo colombiano, recordemos que el DIM llegó hasta esta instancia luego de superar dos etapas previas. Primero dejó a Deportivo Táchira, aunque tampoco mostrando tanta solidez (4-0 y 0-2) y luego eliminó al Atlético Tucumán (1-0 ida y vuelta) en la ronda de penales. Hay cosas por mejorar todavía. Carlos Tévez, de impresionante momento goleador en la actualidad, promete ser un dolor de cabeza para el DIM, teniendo además como respaldo a Eduardo Salvio. Es posible que Sebastián Villa sea guardado en este choque, mientras que Wanchope Ábila cumplirá la labor de desgaste para que ‘Carlitos’ pueda desenvolverse son total libertad. Boca Juniors vs Medellín EN VIVO Posibles alineaciones

XI Boca Juniors: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Junior Alonso, Frank Fabra; Jorman Campuzano; Eduardo Salvio, Guillermo Fernández, Sebastián Villa; Carlos Tevez y Franco Soldano o Ramón Ábila. DT: Miguel Ángel Russo.

XI Medellín: Andrés Marmolejo; Didier Delgado, Jesús Murillo, Andrés Cadavid, Juan David Mosquera; Adrián Arregui, Francisco Flores; Edwin Mosquera, Andrés Ricaurte, Javier Reina y Juan Fernando Caicedo. DT: Aldo Bobadilla.

¿Qué canal transmite Boca Juniors vs Caracas FC por Copa Libertadores?

Argentina: FOX Play Sur

Canadá: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada

Chile: FOX Play Sur

Colombia: FOX Play Sur

Ecuador: FOX Play Sur

Alemania: Sport1 +

Italia: DAZN

Países Bajos: Fox Sports Go, Fox Sports 4

Perú: FOX Play Sur

Portugal: Sport TV2, Sport TV LIVE

España: DAZN

Estados Unidos: Fanatiz USA, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay: FOX Play Sur

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs Medellín por Copa Libertadores?

Perú: 7.30 p.m.

México (Centro): 6.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5.30 p.m.

México (Noroeste): 4.30 p.m.

Ecuador: 7.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 4.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 6.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 7.30 p.m.

Colombia: 7.30 p.m.

Argentina: 9.30 p.m.

España: 1.30 a.m. (al día siguiente)

España (Islas Canarias): 12.30 a.m. (al día siguiente)

Uruguay: 9.30 p.m.

Paraguay: 9.30 p.m.

Chile: 8.30 p.m.

Brasil: 9.30 p.m.

Bolivia: 8.30 p.m.

Venezuela: 8.30 p.m.

Canadá: 7.30 p.m.

Costa Rica: 6.30 p.m.

Guatemala: 6.30 p.m.

Honduras: 6.30 p.m.

El Salvador: 6.30 p.m.

Puerto Rico: 8.30 p.m.

República Dominicana: 8.30 p.m.

Panamá: 7.30 p.m.

Italia: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Francia: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Alemania: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Portugal: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Holanda: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Inglaterra: 12.30 a.m. (al día siguiente)

Boca Juniors vs Medellín EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Boca Juniors vs Medellín, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.