► AHORA, Barcelona vs Flamengo EN VIVO vía ESPN PT 0-0 Copa Libertadores

Ver Barcelona SC vs Flamengo EN VIVO vía ESPN por la Copa Libertadores | El 'Mengao' buscará encadenar su segundo triunfo en la presente competición ante el equipo liderado por Antonio Valencia. El partido está pactado para las 7:30 p.m. (hora peruana) y se jugará en el Maracaná.

MINUTO x MINUTO | Barcelona SC vs Flamengo vía ESPN

Sigue todas las incidencias del partido Barcelona SC vs Flamengo por la Copa Libertadores 2020.

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto.

1' El partido se juega a las 7.30 hora de Quito, Ecuador.

Formaciones confirmadas Barcelona SC vs Flamengo

Barcelona SC: Víctor Mendoza, Byron Castillo, Darío Aimar, Williams Riveros, PEdro Pablo Velasco, Gabriel Marques, Bruño Piñatares, Fidel Martínez, Emmanuel Martínez y Damián Díaz, Jonatan Álvez.

Entrenador: Fabián Bustos.

Flamengo: Diego Alves, Rafinha, Gustavo Henrique, Leo Pereira, Filipe Luís, Thiago Maia, Gerson, Giordan De Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique y Gabriel Barbosa.

Entrenador: Jorge Jesus.

Barcelona SC vs Flamengo

Con la finalidad de seguir en la senda de la victoria, Jorge Jesus mandará al ruedo a su principal carta de gol: Gabriel Barbosa. El partido será transmitido por ESPN y, además, podrás enterarte de todas las incidencias con el minuto a minuto de Libero.pe

Este miércoles se disputará uno de los partidos más atractivos de la fecha 2 de la fase de grupos, con dos equipos que atraviesan diferentes realidades. Flamengo es uno de los líderes del Grupo F y, además, encadena cinco victorias al 'hilo' en todas las competencias.

Jorge Jesus, estratega del 'Mengao', pondrá toda la carne al asador para llevarse el encuentro. Filipe Luis, Everton Ribeiro, Bruno Henrique y 'Gabigol'. Los rojinegros se sienten confiados al jugar en casa, en el Maracaná.

Es preciso recalcar que no hay registros de partidos oficiales entre ambos, por lo que esta será la primera vez que se midan fuerzas. El conjunto ecuatoriano respeta el poderío del 'Mengao', pero sale con todo en busca de los tres puntos.

Para este duelo, Barcelona SC viene de perder sus dos últimos partidos y está obligado a recuperar el paso en la Libertadores. Fidel Martínez es el llamado a dejar su firma personal y ser el gran verdugo de Diego Alves.

Formaciones probables Barcelona SC vs Flamengo

Barcelona: Mendoza; Castillo, Aimar, Riveros, Velasco, Piñatares, Marques, Fidel Martínez, Emmanuel Martínez; Díaz y Alvez.

Entrenador: Pablo Repetto.

Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Caio, Pereira, Filipe Luis; Gerson, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique; Gabigol.

Entrenador: Jorge Jesus.

¿Qué canal transmite Barcelona SC vs Flamengo? | Guía de canales TV

Argentina: ESPN Play Sur, FOX Play Sur y ESPN Sur.

Australia: beIN Sports Connect, Kayo Sports y beIN Sports 1.

Bolivia: ESPN Play Sur y ESPN Sur.

Brasil: SporTV y Globo.

Chile: FOX Play Sur, ESPN Sur y ESPN Play Sur.

Colombia: ESPN Andina, FOX Play Sur, ESPN Play Sur y ESPN Sur.

Ecuador: ESPN Andina, FOX Play Sur, ESPN Play Sur y ESPN Sur.

Italia: DAZN.

Nueva Zelanda: Sky Sport 7 beIN Sports y beIN Sports Connect New Zealand.

Paraguay: ESPN Play Sur y ESPN Sur.

Perú: ESPN Play Sur, ESPN Sur y FOX Play Sur.

Portugal: Sport TV1 y Sport TV LIVE.

España: DAZN.

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA y beIN SPORTS.

Uruguay: ESPN Sur, ESPN Play Sur y FOX Play Sur.

Venezuela: ESPN Andina, ESPN Sur y ESPN Play Sur.

¿Cómo ver ESPN 2 EN VIVO Barcelona SC vs Flamengo? | Guía de canales TV

DirecTV Perú: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Chile: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Colombia: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 624 (SD).

Movistar Perú: Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD).

Movistar Chile: Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD).

Movistar Argentina: Canal 201 (HD).

Claro TV Perú: Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD)

Claro TV Chile: Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD).

Claro TV Colombia: Canal 511 (SD) y 1511 (HD).

Claro TV Ecuador: Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD).

Claro TV Argentina: Canal 107 (HD).

Telecentro Argentina: Canal 105 (Digital) y Canal 1011 (HD).

Cablevisión Argentina: Cnaal 23 (Analógico) y Canal 103 (Digital/HD).

Grupo TV Cable Ecuador: Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD)

VTR Chile: Canal 49 (SD de Santiago) y Canal 841 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 15 (Analógico), Canal 103 (Digital) y Canal 1003 (HD).

Dibox Argentina: Canal 101 (HD).

Cablevisión Flow: Canal 103 (HD).

¿A qué hora juegan Barcelona SC vs Flamengo?

A las 7:30 p.m. hora de Lima, Perú.

Barcelona SC vs Flamengo: horarios de todo el mundo

Perú: 7:30 p.m.

España: 1:30 a.m. (jueves)

Alemania: 1:30 a.m. (jueves)

Inglaterra: 00:30 a.m. (jueves)

Argentina: 9:30 p.m.

México: 6:30 p.m.

Chile: 9:30 p.m.

Colombia: 7:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

Paraguay: 9:30 p.m.

Uruguay: 9:30 p.m.

Brasil: 10:30 p.m.

Venezuela: 8:30 p.m.

Bolivia: 8:30 p.m.

Costa Rica: 7:30 p.m.

¿Dónde juegan Barcelona SC vs Flamengo?

Estadio Maracaná, en Río de Janeiro.

Estadio de Maracaná

Barcelona SC vs Flamengo EN VIVO por Internet: ¿dónde ver ONLINE GRATIS el partido por la Copa Libertadores?

Si quieres VER la transmisión por Internet del Barcelona SC vs Flamengo EN VIVO ONLINE, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

¿A qué hora juega Barcelona de Ecuador hoy?

A las 7.30 p.m. hora de Quito, Ecuador.

¿En que canal pasan el partido de Barcelona SC hoy?

En ESPN 2 y Facebook Watch.

Tarjeta Roja

Cartulina de color rojo que muestra un árbitro a jugadores o miembros del equipo técnico por cometer faltas graves o por acumulación de dos tarjetas amarillas. Implica la expulsión del terreno de juego del jugador amonestado. En algunas competiciones también supone una sanción de una jornada sin poder jugar. En fútbol sala el jugador amonestado con esta tarjeta no puede ser reemplazado por ningún compañero.

Roja Directa

Sin necesidad de sacar una cartulina amarilla, el árbitro puede expulsar al jugador si la falta es de gravedad.