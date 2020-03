Sao Paulo vs LDU Quito [FOX Sports EN VIVO] Horarios, TV y dónde ver Copa Libertadores

FOX Sports EN VIVO Sao Paulo vs LDU de Quito ONLINE por la Copa Libertadores | Se enfrentan este miércoles 11 de marzo, a partir de las 7:30 p.m. (hora peruana), por la segunda fecha del Grupo D del torneo más importante de América.

El conjunto liderado por Dani Alves sale en busca de su primer triunfo en Copa, tras perder en su debut ante el sorprendente Binacional. Al frente estará un cuadro que viene con la moral al tope luego de vencer al Barcelona SC en su liga.

Son datos y hay que darlos. Cinco veces se han enfrentando Dani Alves y Antonio Valencia— ambos mundialistas— representando a su países y una a nivel de clubes. Este último se dio en la final de la Champions League 2010-11, cuando el Barcelona de Alves aplastó 3-1 al Manchester United del 'Tren'.

Luego, en el aspecto de selecciones, Alves casi siempre salió airoso frente a Antonio Valencia. Tres victorias para el 'Scratch' y se registró dos empates. El defensor ecuatoriano nunca le pudo ganar al brasileño en este tipo de encuentros. Ahora ambos se volverán a ver las caras, pero esta vez por Libertadores.

El Sao Paulo, conjunto que perdió en su debut frente a Binacional, está obligado a levantar cabeza y cosechar su primer triunfo. Dani Alves, Pato y Vitor Bueno se apuntan al show. Juanfran, exjugador de Atlético Madrid, también estará presente.

Antes do treino desta terça-feira (10), no CT da Barra Funda, Antony concedeu entrevista coletiva e projetou a #NoiteDeLibertadores no Morumbi nesta quarta (11), às 21h30, diante da LDU (EQU).#VamosSãoPaulo 🇾🇪#NósSomosSãoPaulo#VemProMorumbi 🏟️#TradiçãoLibertadores pic.twitter.com/cLIVRu2EBN — São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 10, 2020

De otro lado, el LDU Quito llega con los ánimos por las nubes tras derrotar 2-1 a Barcelona SC por su liga y quiere afianzarse en la punta del grupo. En su debut golearon a River Plate de Marcelo Gallardo y van por otra alegría en la Copa.

Formaciones probables Sao Paulo vs LDU Quito

Sao Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda, Reinaldo; Tchê Tchê, Dani Alves, Igor; Antony, Pato y Vitor Bueno.

Entrenador: Fernando Diniz

LDU Quito: Gabbarini; Quintero, Guerra, Rodríguez, Ayala; Antonio Valencia, Villarruel, Zunino, Caicedo; Sornoza y Martínez Borja

Entrenador: Pablo Repetto.

¿Qué canal transmite Sao Paulo vs LDU Quito? | Guía de canales TV

¿A qué hora juegan Sao Paulo vs LDU Quito?

A las 7:30 p.m. hora de Lima, Perú.

Sao Paulo vs LDU Quito: horarios de todo el mundo

¿Dónde juegan Sao Paulo vs LDU Quito?

Estadio Morumbi, en Sao Paulo

Morumbi

Sao Paulo vs LDU Quito EN VIVO por Internet: ¿dónde ver ONLINE GRATIS el partido por la Copa Libertadores?

Si quieres VER la transmisión por Internet del Sao Paulo vs LDU Quito EN VIVO ONLINE, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.