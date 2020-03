Boca goleó 3-0 a DIM por Copa Libertadores 2020

Sigue en racha. Boca Juniors, flamante campeón del fútbol argentino, le regaló la primera alegría a su hinchada en la Copa Libertadores a costa de un Medellín que empieza a complicar su clasificación a los octavos de final.

Tras rescatar un empate en su visita a Caracas, Miguel Ángel Russo no estaba dispuesto a ceder punto alguno en La Bombonera, por lo que sacó el mejor once a su disposición para doblegar al Medellín.

Ahora bien, el partido no empezó fácil para Boca. El DIM se lo hizo incómodo al club argentino con una presión alta, un buen repliegue y una verticalidad para generar peligro en cada transición ofensiva. Eso sí, pese a ello, la defensa estuvo muy atenta para ganar los duelos individuales y lo mismo se puede decir del arquero Andrada.

Boca Juniors creció a partir de la electricidad de Sebastián Villa. El colombiano es un rayo con la pelota en los pies. No siempre decide bien, pero su desequilibrio individual le permite superar con facilidad y aglomerar rivales, y cuando decide bien es capaz de generar ocasiones concretas para su equipo.

Como el 1-0. Buffarini la empezó por derecha, Pol Fernández se asoció con Tevez, Villa atrajo marca rival, Fabra penetró en el área y sacó un centro preciso para que Eduardo Salvio tome un impulso para definir con un cabezazo mortal.

Todo parecía parejo para la vuelta del descanso, pero Villa y Tevez armaron una sociedad letal a base de pausa y vértigo para castigar a la defensa rival. Así llegó el 2-0 cuando entre los dos la orquestaron, el colombiano habilitó a Soldano en el área, el delantero no pudo, pero sí Eduardo Salvio que definió de zurda el balón suelto en el área.

Con el debut en la Copa de la Superliga el próximo fin de semana, Russo decidió resguardar a sus mejores jugadores y el recién ingresado Emanuel Reynoso sentenció el partido con un golazo de tiro libre.

Boca Juniors es segundo del Grupo H de la Copa Libertadores con cuatro puntos y la próxima fecha podrá asaltar el liderato en caso le gane de visita al Libertad paraguayo, que cuenta con puntaje perfecto tras su doble triunfo ante DIM y Caracas.

MINUTO x MINUTO | Boca Juniors vs Independiente de Medellín vía ESPN 2

Sigue todas las incidencias del partido entre Boca Juniors vs. Independiente de Medellín.

FINAL DEL PARTIDO

Minuto a minuto.

- 90'+3' Villa se junta con Fabra por izquierda, el lateral quiere sacar el centro, pero entre dos rivales se lo impiden.

- 90' Cuatro minutos de adición.

- 85' ¡UFFF! Centro pasado de Reynoso, Izquierdoz se impulsa en el aire y define de cabeza, pero el balón se va apenas por encima del arco de Mosquera.

- 80' Amarilla para Reynoso (Boca) por falta contra Murillo.

- 77' Cambio en Boca: entra Nicolás Capaldo, sale Salvio.

- 74' Cambio en DIM: entra Yesid Díaz, sale Arregui.

- 72' Golazo de tiro libre de Emanuel Reynoso. El 30 le pega un zurdazo al palo izquierdo, el balón choca y se mete adentro ante un Mosquera que no llega.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE BOCA!

- 71' Amarilla para Flores (DIM) por detener con falta a Buffarini.

- 69' Cambio en Boca: entra Wanchope Ábila, sale Soldano.

- 68' Cambio en Boca: entra Emanuel Reynoso, sale Tevez.

- 66' ¡UFFFFFF! Villa recibe abierto por izquierdo, el colombiano hace la diagonal y saca un potente disparo al segundo palo, el balón se va apenas desviado.

- 65' ¡Intento de DIM! Ricaurte se anima desde media distancia, pero su disparo se va alto.

- 61' Electrizante Villa para llegar los balones a la espalda de la defensa. Incluso provoca que Delgado despeje al córner para no complicarse.

- 58' Doble cambio en DIM: entran Flores y Cortez, salen Caicedo y Mosquera.

- 57' Pared de Villa con Tevez por izquierda, el 10 suelta el pase profundo para el colombiano, este saca el centro rasante para Soldano que no puede, pero el que sí puede es Eduardo Salvio que siguió la jugada y define de zurda en el área.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE BOCA!

- 54' ¡Atajadón de Mosquera! Tevez recibe cerca del área, engaña a su marcador y saca un violento remate que exige al arquero rival a desviar al córner.

- 52' ¡Se la pierde Villa! El colombiano se junta con Tevez por izquierda, el 10 se la devuelve de taco, Sebastián acelera hacia arco contrario, ingresa al área y define al primer palo. Increíblemente el balón se va por el lateral de la red cuando más de uno ya alistaba el grito.

- 50' ¡Ocasión de Boca! Centro de Tevez al corazón del área, Soldano se impone a su marca, pero Mosquera atrapa sin problemas.

- 49' Soldano roba un balón en salida rival, Pol Fernández conduce, intenta pasar a Salvio, pero Delgado intercepta y Cadavid saca el balón al lateral.

- 47' ¡Se la pierde Boca! Villa se limpia a Murillo por banda izquierda, llega hasta la línea de fondo y suelta el pase hacia atrás para Tevez que le pega horrible.

- 46' Arranca la segunda parte sin cambios en Boca ni DIM.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

- 45' Tres minutos de adición.

- 43' Salvio encara por dentro, pero Reina lo detiene con falta y evita una buena transición rival.

- 41' Amarilla para Cadavid (DIM) por reclamar al árbitro.

- 40' Amarilla para Tevez (Boca) por una agresión a Murillo cuando disputaba un balón con su rival.

- 37' ¡Se salva el DIM! Contra de Boca, Tevez hace una finta para ingresar al área, no alcanza a rematar, pero sí lo hace mal y mordido Salvio, pero aquel balón no lo puede definir ninguno de los dos que llegaban por derecha.

- 35' Jugadón de Boca para el 1-0. La inicia Buffarini por derecha, cambia de orientación con Tevez que abre con Villa, el colombiano suelta el pase hacia atrás, Fabra engaña a su marcador, ingresa al área y suelta el centro preciso para que Eduardo Salvio le gane el vivo a su marca y meta un cabezazo imposible para Mosquera.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE BOCA!

(editado)

- 33' Decide mal Villa, que quiere imponer su velocidad, pero lo está marcando entre lateral y central derecho de DIM.

- 29' ¡Se la pierde Castro! Caicedo sueltra el pase filtrado para el atacante que define cruzado, pero mordido y el balón se va desviado.

- 26' Amarilla para Caicedo (DIM) por una falta por detrás contra Villa.

- 23' Villa recibe abierto por izquierda, pica el balón ante la presencia de Delgado, suelta el centro al área, pero va directo a las manos de Mosquera.

- 20' Contra de DIM, decide mal Caicedo, viene la transición de Boca, decide mal Buffarini y todo acaba en nada.

- 18' ¡UFFFFFF! Villa encara por izquierda, aglomera rivales, suelta el pase hacia atrás para Pol Fernández, el volante encuentra a Tevez en la frontal y el 'Apache' le pega un bombazo que se va rozando el poste derecho de Mosquera.

- 16' ¡UFFF! Villa aparece por dentro, acelera y suelta el pase filtrado para Salvio, pero no ejecuta bien y se queda con el balón Mosquera.

- 14' Intento individual de Mosquera por banda izquierda, el juvenil de 17 años encara a Buffarini, que se barre y logra evitar ser superado.

- 13' ¡Ocasión de DIM! Reina se queda con un rechazo, el zurdo se perfila para su pie hábil, se saca a Fabra, pero su disparo al otro palo se va apenas desviado.

- 11' Ida y vuelta en el Boca vs Medellín, los dos equipos cuentan con una buena y rápida transición ofensiva.

- 8' ¡La tuvo Villa! El colombiano acelera por izquierda, sus compañeros se la piden, él apuesta por la personal, recorta a un central y le pega de punta, pero Mosquera está atento para desviar con el pie.

- 7' ¡UFFF! Reina se apoya en Caicedo, el volante tiene metros para avanzar y saca un violento remate cruzado que obliga a Andrada a desviar al córner.

- 5' Arregui logra burlar la presión alta de Boca, pero luego Medellín no tiene la claridad para progresar al arco contrario.

- 4' Falta de Castro contra Pol Fernández. DIM presiona y hace incómoda la salida de Boca.

- 2' ¡Intento de DIM! Casto tiene metros por conducir, ingresa al área, supera a Izquierdoz, pero su remate sin mucho ángulo lo atrapa Andrada.

- 1' Arranca el partido en La Bombonera.

Formaciones Boca Juniors vs Independiente de Medellín

Boca Juniors: Andrada, Buffarini, Izquierdoz, Alonso, Fabra, Campuzano, Salvio, Fernández, Villa, Carlos Tévez y Soldano.

Entrenador: Miguel Ángel Russo.

Independiente de Medellín: Andrés Mosquera, Didier Delgado, Juan D. Mosquera, Jesús Murillo, Andrés Cadavid, Adrián Arregui, Leo Castro, Andrés Ricaurte, Javier Reina, Edwin Mosquera y Juan Caicedo.

Entrenador: Aldo Bobadilla.

Boca Juniors vs Independiente de Medellín

Boca Juniors, equipo dirigido por Miguel Ángel Russo, viene de celebrar en la Superliga Argentina, en donde consiguieron arrebatarle a River Plate el título en una final de película. Su victoria por 1-0 le permitió a los 'bonaerenses' alzar una nueva corona en su país.

Ahora, tras la celebración, Boca Juniors buscará voltear la página para medirse ante Independiente Medellín y así tentar su primera victoria en la Copa Libertadores 2020, en donde debutaron con un empate de 1-1 en su visita al Caracas FC en su primera fecha.

Russo tendrá un dolor de cabeza en la zona defensiva para este partido, luego de que Carlos Zambrano salió lesionado el último fin de semana en la Superliga. A ello se suma la baja de Lisandro López, quien se había fracturado un dedo del pie izquierdo.

"Ya cambiamos el chip. De hecho, volvimos a entrenarnos y tenemos la cabeza en la Copa Libertadores. Tenemos que ganar y hacer valer el punto que conseguimos en Caracas", dijo al respecto Esteban Andrada en conferencia de prensa.

¿Cómo llega Independiente Medellín?

En tanto, Independiente Medellín viene de ser sorprendido de local por Libertad en el inicio de su grupo en la Copa Libertadores. Ahora, los dirigidos por Aldo Bodabilla buscarán dar el golpe.

“Nos toca jugar ante un grande de América. Hay motivación porque es muy lindo jugar ahí”, declaró el entrenador del DIM, Aldo Bodabilla. Mientras que Adrián Arregui mencionó que los ‘cafeteros’ llegarán con ganas de “jugar buen fútbol y disfrutar”.

Formaciprobables Boca Juniors vs Independiente Medellín

Boca Juniors: Esteban Andrada, Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Junior Alonso, Frank Fabra; Eduardo Salvio, Jorman Campuzano, Sebastián Villa, Guillermo Fernández; Carlos Tevez y Franco Soldano.

DIM: Andrés Mosquera; Didier Delgado, Jesús Murillo, Andrés Cadavid, Juan David Mosquera; Adrián Arregui, Francisco Flores, Javier Reina, Andrés Ricaurte; Leonardo Castro y Juan Fernando Caicedo.

¿A qué hora juega Boca por la Copa Libertadores?

A las 9.30 p.m. hora de Buenos Aires, Argentina.

Boca Juniors vs Independiente Medellín: horarios de todo el mundo

Perú: 7.30 p.m.

México (Centro): 6.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5.30 p.m.

México (Noroeste): 4.30 p.m.

Ecuador: 7.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 4.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 6.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 7.30 p.m.

Colombia: 7.30 p.m.

Argentina: 9.30 p.m.

España: 1.30 a.m. (al día siguiente)

España (Islas Canarias): 12.30 a.m. (al día siguiente)

Uruguay: 9.30 p.m.

Paraguay: 9.30 p.m.

Chile: 8.30 p.m.

Brasil: 9.30 p.m.

Bolivia: 8.30 p.m.

Venezuela: 8.30 p.m.

Canadá: 7.30 p.m.

Costa Rica: 6.30 p.m.

Guatemala: 6.30 p.m.

Honduras: 6.30 p.m.

El Salvador: 6.30 p.m.

Puerto Rico: 8.30 p.m.

República Dominicana: 8.30 p.m.

Panamá: 7.30 p.m.

Italia: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Francia: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Alemania: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Portugal: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Holanda: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Inglaterra: 12.30 a.m. (al día siguiente)

¿Qué canal transmite Boca Juniors vs Medellín?

Argentina: FOX Play Sur

Canadá: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada

Chile: FOX Play Sur

Colombia: FOX Play Sur

Ecuador: FOX Play Sur

Alemania: Sport1 +

Italia: DAZN

Países Bajos: Fox Sports Go, Fox Sports 4

Perú: FOX Play Sur

Portugal: Sport TV2, Sport TV LIVE

España: DAZN

Estados Unidos: Fanatiz USA, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay: FOX Play Sur

Estadio Alberto J. Armando

La Bombonera.

Grupo de Boca en la Copa Libertadores 2020

Boca Juniors conforma el grupo H junto a Libertad (Paraguay), Independiente Medellín (Colombia) y Caracas FC (Venezuela).

