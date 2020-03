Flamengo vs Barcelona [ESPN EN VIVO] Jornada 2 de Grupo A de Copa Libertadores

ESPN EN VIVO Barcelona SC vs Flamengo ONLINE | TRANSMISIÓN GRATIS | STREAMING | Este miércoles 11 de marzo se juega el partido por la Jornada 2 del Grupo A de la Copa Libertadores. El duelo está pactado para las 7:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Maracaná y será transmitido EN DIRECTO por ESPN Play. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y video de los goles por Libero.pe.

Luz y oscuridad. Flamengo y Barcelona SC, las dos caras de la moneda de la primera fecha del Grupo A, disputarán uno de los partidos más interesantes de la Copa Libertadores 2020 en la presente semana más allá de los últimos resultados de la visita.

Y es que el equipo de Fabián Bustos cayó estrepitosamente por 0-3 ante Independiente del Valle. Ahora bien, para Jorge Jesus -DT de Flamengo- aquel resultado no refleja la realidad del club ecuatoriano, que superó todas las fases previas para clasificar a la fase de grupos.

"Es un equipo que me sorprendió de forma positiva. Nunca imaginé que podía caer por 3-0 en casa en su debut en la Libertadores porque es un equipo ofensivamente muy fuerte, con jugadores de calidad en las laterales. Este es uno de los grupos más fuertes y tendremos un partido difícil el miércoles", sostuvo el entrenador portugués en la previa.

En un partido de trámite parejo pero con evidente dominio de Independiente del Valle, Barcelona SC se vino abajo con la expulsión del lateral izquierdo Mario Pineida y el rival aprovechó para liquidar el partido con goles de Cristian Ortiz y Cristian Pellerano.

Ahora bien, el club ecuatoriano tiene poco margen de error en un grupo tan complicado como el A que cuenta con los actuales campeones de la Copa Libertadores y Sudamericana, además del Junior de Barranquilla. Aquello significa que la consigna es dar el batacazo en un Maracaná en el que se prevé la presencia de 63 mil torcedores.

Ahora, el equipo de Fabián Bustos no llegará completo al partido. Seguirá sin contar con el arquero argentino Javier Burrai -recuperándose de múltiples fracturas en el rostro sufridas en el duelo ante Cerro Porteño- ni con el expulsado Pineida. Víctor Mendoza y Byron Castillo asoman como sus reemplazantes, respectivamente.

Eso sí, la baja que puede ser la más significativa es de la Fidel Martínez, actual goleador de la Copa Libertadores con 8 tantos y que sufrió problemas físicos en la derrota ante LDU de Quito y cuya presencia en el once titular es todavía una incógnita.

A la espera de su recuperación, Martínez se mostró convencido en poder sacar un buen resultado en Río de Janeiro. "Estamos mentalizados en ganar. Un punto no nos sirve, y por eso solo pensamos en sumar los tres ante Flamengo", sostuvo.

Flamengo, por su parte, podrá disponer de casi todo su arsenal ante Barcelona SC. Jugadores como Rafinha, Rodrigo Caio y Giorgian de Arrascaeta se recuperaron de sus lesiones y están aptos para conformar el once de gala de Jorge Jesus.

Ahora bien, aquel once no será uno al 100%. Willian Arao todavía una fecha de castigo por su expulsión en la Recopa Sudamericana, por lo que Thiago Maia -de gran partido ante Junior- seguirá como el acompañante de Gerson en la primera línea de volantes.

Flamengo comparte actualmente el liderato del Grupo A de la Copa Libertadores con Independiente de Valle, su rival en las próximas dos fechas, por lo que la idea de Jorge Jesus es ganar por un marcador abultado y aguardar un traspié de su futuro rival antes de encarar otro doble enfrentamiento ante el campeón de la Copa Sudamericana y el que fuera su rival en la Recopa Sudamericana.

Alineaciones probables del Flamengo vs Barcelona

Flamengo: Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Filipe Luis; Thiago Maia, Gerson, Éverton Ribeiro; Bruno Henrique, Giorgian de Arrascaeta, Gabriel Barbosa.

DT: Jorge Jesús.

Barcelona: Víctor Mendoza; Byron Castillo, Darío Aimar, Williams Riveros, Pedro Pablo Velasco; Bruno Piñatares, Gabriel Marques, Fidel Martínez (o Ely Esterilla), Emmanuel Martínez; Damian Díaz, Jonathan Alvez.

DT: Fabian Bustos.

