Alianza Lima vs Racing EN VIVO vía ESPN 2: alineaciones, hora y canal por la Copa Libertadores

Alianza Lima vs Racing EN VIVO vía ESPN 2 | este jueves 12 de marzo desde las 7:00 p.m. (hora peruana) por la fecha 2 del Grupo F de la Copa Libertadores ONLINE en el Cilindro de Avellaneda. El encuentro también será transmitido por ESPN Play, Fox Play, Directv Go y beIN Sports. Además, sigue todas las incidencias, con videos, en el minuto a minuto en Líbero.pe.

El árbitro paraguayo José Méndez impartirá justicia. Alianza Lima llega a este encuentro en medio de un duro presente, pues perdió en el debut ante Nacional (1-0) y el entrenador Pablo Bengoechea dejó su cargo tras la derrota ante Universitario, el último fin de semana (2-0). Aquel duelo también trajo serias dudas respecto a la actitud del plantel, pues no fueron combativos.

Todas las jugadas divididas eran perdidas y cayeron en el ritmo del rival, detalles que si se mantienen les pueden costar una dura derrota en su visita a Argentina. Y es que, Racing Club sigue en alza desde la llegada del entrenador Sebastián Becaccece, que ha sacado la mejor forma de sus dirigidos y están más que ilusionados con ser protagonistas de la presente Libertadores.

En el debut de este certamen, lograron vencer por 2-1 por Estudiantes de Mérida, en Venezuela, con una gran reacción en la recta final. Nicolás Reniero y Matías Zaracho fueron los autores de los goles, que remontaron las acciones tras el tanto de José Rivas. Además, en la última fecha de Superliga Argentina vencieron por un similar resultado a Estudiantes de La Plata.

La balanza en el favoritismo está inclinada para Racing Club, que además suma 10 partidos seguidos sin perder, mientras que de local suma 11 juegos sin caer. Será una dura prueba para Alianza Lima, que llegará con un comando técnico de emergencia y con la ausencia de Carlos Ascues. Finalmente, Aldair Fuentes estará en el medio y Adrían Balboa será referente de ataque.

Alianza Lima vs Racing EN VIVO Posibles alineaciones

XI Racing: Gabriel Arias; Iván Pillud, Nery Dominguez, Leonardo Sigali, Eugenio Mena; Walter Montoya, Leonel Miranda, Matías Zaracho; Matías Rojas, Lisandro López y Nicolás Reniero o Darío Cvitanich. DT: Sebastián Becaccece.

XI Alianza Lima: Leao Butrón; Aldair Salazar, Carlos Beltrán, Alberto Rodríguez, Rubert Quijada, Oslimg Mora, Edwuin Gómez; Aldair Fuentes, Josepmir Ballón, Luis Aguiar; Adrián Balboa. DT: Guillermo Salas.

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs Racing Club por Copa Libertadores?

Argentina: FOX Play Sur, ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Bolivia: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Canadá: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada

Chile: FOX Play Sur, ESPN Play Sur, Fox Sports 1 Chile, ESPN2 Sur

Colombia: ESPN2 Colombia, FOX Play Sur, ESPN Play Sur

Ecuador: FOX Play Sur, ESPN Play Sur

Internacional: Bet365, Facebook Live

Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur, FOX Play Sur, ESPN2 Sur

Qatar: beIN Sports HD 3

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA

Uruguay: ESPN Play Sur, FOX Play Sur, ESPN2 Sur

Venezuela: ESPN Play Sur

Apuestas y pronósticos del Alianza Lima vs Racing Club

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Racing Club por Copa Libertadores?

Perú: 7.00 p.m.

México (Centro): 6.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5.00 p.m.

México (Noroeste): 4.00 p.m.

Ecuador: 7.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 4.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 6.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 7.00 p.m.

Colombia: 7.00 p.m.

Argentina: 9.00 p.m.

España: 1.00 a.m. (al día siguiente)

España (Islas Canarias): 12.00 a.m. (al día siguiente)

Uruguay: 9.00 p.m.

Paraguay: 9.00 p.m.

Chile: 8.00 p.m.

Brasil: 9.00 p.m.

Bolivia: 8.00 p.m.

Venezuela: 8.00 p.m.

Canadá: 7.00 p.m.

Costa Rica: 6.00 p.m.

Guatemala: 6.00 p.m.

Honduras: 6.00 p.m.

El Salvador: 6.00 p.m.

Puerto Rico: 8.00 p.m.

República Dominicana: 8.00 p.m.

Panamá: 7.00 p.m.

Italia: 1.00 a.m. (al día siguiente)

Francia: 1.00 a.m. (al día siguiente)

Alemania: 1.00 a.m. (al día siguiente)

Portugal: 1.00 a.m. (al día siguiente)

Holanda: 1.00 a.m. (al día siguiente)

Inglaterra: 12.00 a.m. (al día siguiente)

Alianza Lima vs Racing Club EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Alianza Lima vs Racing Club, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.