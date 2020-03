Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, planea que la Copa Libertadores regrese en mayo [VIDEO]

La Copa Libertadores tuvo que ser suspendida ante el aumento de casos de contagio por coronavirus y el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, reveló que trabajan escuchando los consejos médicos. Así, tienen una fecha probable para que el torneo se reanude.

En una entrevista para Fox Sports, el líder de la máximo ente rector del fútbol en Sudamérica reveló que se pone en el mejor de los casos respecto a la proyección estimada para controlar los contagios por la pandemia que acecha al mundo y este sería para finales de abril.

No obstante, no se trata de una fecha concreta, sino de un posible escenario. Así, la Copa Libertadores se reanudaría en la primera semana de mayo. Teniendo en cuenta los días en que se juegan los partidos del torneo, el martes 5 o miércoles 6 de mayo el balón volvería a rodar.

“Hasta este momento no hay motivos por el que no podamos creer que las cosas no se vayan a resolver, como anuncias las autoridades y encargadas de la salud en Sudamérica. Deberíamos estar en mejor condición pasado abril”, explicó Alejandro Domínguez.

“Soy optimista y hay tiempo de que durante este año se ajuste el calendario de la Libertadores y de la Sudamericana, con el deseo de no tocar la modalidad de los torneos”, añadió el presidente de la Conmebol. El plan inicial es que el formato inicial se mantenga hasta el final.

No obstante, también fue consultado sobre las decisiones que tomarían si la situación no cambia en el futuro. Alejandro Domínguez trató de instar a la calma y señaló que no se ponen todavía en esa posición y que recién lo harán si con el paso de las semanas no hay mejoría.

La Copa Libertadores se jugó sin público

El Racing Club vs Alianza Lima por la Copa Libertadores se jugó sin público para evitar presencia masiva de personas y evitar el contagio por coronavirus. Este fue uno de los tantos ejemplos, pues Paraguay y Ecuador también habían instaurado esta medida de prevención.