Rubert Quijada considera que Alianza aún tiene opciones en la Copa Libertadores

Alianza Lima no tuvo un buen inicio en la Copa Libertadores. Los blanquiazules se reforzaron con la ilusión de mejorar su imagen en la competencia internacional, pero los resultados no fueron favorables. Rubert Quijada reconoció que no encontraron un buen rendimiento pero consideran que aún tienen opciones para clasificar a la siguiente fase del torneo.

"El partido contra Nacional, el 90% de la responsabilidad del gol era mío, fui a una pelota que no tenía que ir. Todavía tenemos chances en la Copa Libertadores “, indicó el defensor a Gol Perú.

Esta crisis futbolística ocasionó que Pablo Bengoechea decida renunciar como estratega de Alianza Lima. Quijada indicó que el 'profesor' es una buena persona y su relación con Mario Salas, nuevo estratega blanquiazul, es buena.

"Lo poco que llegué a compartir con Bengoechea quedé asombrado con la persona que es. Mario Salas me dejó una muy buena impresión. Me gustaría seguir por lo que me demuestra la afición y por lo que es el club”, indicó el jugador.

Finalmente, el central agradeció a los hinchas por su constante apoyo. "Las personas en la calle me muestran su afecto. Uno trata de retribuirlo en la cancha. No quería salir de Caracas, pero la propuesta de Alianza Lima me sedujo mucho".