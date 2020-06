Revive día que Universitario eliminó a Alianza Lima de la Copa Libertadores sub-20 [VIDEO]

Los clásicos peruanos siempre son un partido aparte para sus protagonistas, pero ese sentir no es exclusivamente de jugadores consolidados, es una emoción que se siembra desde las canteras y se cosecha en la profesional. Y así quedó demostrado cuando ambos equipos se vieron las caras en la semifinal de la Copa Libertadores sub-20 2011.

Ni lo complicado del horario, por haberse jugado un día laboral a los 8:00 p.m. mermó el fervor que se vivió en la antesala. La gente de los dos clubes se volcó en masa al Monumental de Ate que fue por supuesto, mayoría crema, porque el templo 'merengue' fue una de las sedes principales del certamen.

A nivel de cancha, jugadores como Carlos Cáceda, Álvaro Ampuero, Edison Flores, William Mimbela y Andy Polo representaban a Universitario, mientras que en AL también había una camada interesante de jugadores como Luis Trujillo, Carlos Ascues, Paolo Hurtado, Jorge Bazán, entre otros, quienes ya sumaban bastante rodaje en primera.

En efecto, el hecho de que en ambos equipos habían muchos elementos con algunas temporadas en la profesional encima, hacía parecer un partido de primer nivel y de alta competencia tranquilamente. Ello sumado a la frescura propia de futbolistas jóvenes con hambre de triunfo.

El duelo en el Monumental tuvo todos los ingredientes digno de una añeja rivalidad, la intensidad y pierna fuerte no faltó; no obstante, debido al 0-0 en los 90’ todo se tuvo que definir en la 'ruleta rusa', donde Hurtado y Bazán por Alianza no tuvieron a la diosa fortuna de lado y fallaron.

Sin embargo, en la 'U' sí estuvieron finos todos sus ejecutores -con excepción de Polo que falló ante Ángel Azurín- razón por la que consiguió inscribir su nombre por segunda vez en su historia en la codiciada final de un torneo internacional.

Fue así como los 'cremitas' dirigidos por un técnico de perfil bajo, pero bastante profesional y dedicado como Javier Chirinos, se fue haciendo un espacio para días después escribir su nombre en las páginas gloriosas del fútbol internacional.