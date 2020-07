Conmebol oficializa fechas para el retorno de la Copa Libertadores 2020

Conmebol, a través de sus redes sociales, anunció el programa de partidos que tiene como objetivo culminar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020: la competencia se tuvo que detener debido a la pandemia del coronavirus.

El órgano que dirige el fútbol sudamericano estableció el 15 de setiembre como fecha inicial para que se reinicie las actividades en el mencionado campeonato internacional: Jorge Wilstermann y Atlético Paranaense serán los encargados de disputar el primer partido post-coronavirus.

La fecha, que cae en el tercer martes del noveno mes del año, albergará cuatro partidos. Siendo el más importante para nosotros el de Deportivo Binacional: el vigente campeón peruano medirá fuerzas ante LDU de Quito en el Estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca.

Un día después, miércoles 16 de setiembre, será turno de Alianza Lima. Los íntimos tendrán que ir a afrontar un duro choque ante Estudiantes de Mérida, a quienes visitarán en el Estado Metropolitano de Mérida: los íntimos necesitan ganar para escalar posiciones y así, al menos, intentar asegurar el cupo a la Copa Sudamericana.

Por su parte, Paolo Guerrero volverá a la actividad internacional con Inter de Porto Alegre el 16 de setiembre. El cuadro brasileño recibirá en el Estadio Beira Río al América de Cali correspondiente al Grupo E: una victoria los aseguraría su liderato (tienen 4 pts actualmente).

Otro de los peruanos que tendrá actividad será Carlos Zambrano con Boca Juniors. El cuadro dirigido por el ex entrenador de Alianza Lima, Miguel Ángel Russo, tendrá que esperar hasta el jueves 17 de setiembre para medirse ante Libertad: de momento no se ha definido el escenario.

Los otros duelos atractivos de la tercera fecha de la Copa Libertadores 2020 son: Colo Colo vs Peñarol, Santos vs Olimpia, Universidad Católica vs Gremio, etc.