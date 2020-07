Mario Salas sobre la Libertadores: "Vamos salir a ganar en Venezuela"

Alianza Lima no tuvo un buen inicio en la Copa Libertadores. Se disputaron dos fechas del torneo continental y el cuadro blanquiazul no pudo sumar un punto. Con la llegada de Mario Salas, los íntimos vienen trabajando para reencontrar el rumbo e intentar conseguir la clasificación a la siguiente ronda del campeonato.

Por la tercera fecha de la Libertadores, el cuadro victoriano deberá de visitar a Estudiantes de Mérida en Venezuela (16 de septiembre). Mario Salas quiere sumar los tres puntos y espera que sus jugadores puedan plasmar su idea de juego en el gramado. El estratega ya viene recaudando información del cuadro venezolano.

"Estamos buscando información de Estudiantes, pero primero nos estamos enfocando en el primer partido del Apertura, pero el objetivo es el mismo: salir a ganar en suelo venezolano, quedarnos con los tres puntos. Después, recibir a Racing con la misma idea. Espero que lo que digo tenga coherencia con lo que hacemos. Quiero que el equipo demuestre que quiere ganar todos los partidos", indicó Salas a RPP.

Buscando lo mejor para su equipo, Salas explicó que ya tiene un once en su mente, pero no quiere dar por adelantado algo y quiere seguir trabajando. El entrenador se mostró satisfecho por la respuesta de sus dirigidos ante las exigentes rutinas de ejercicio y el compromiso por conquistar los objetivos.

"Mi sistema madre es el 4-2-3-1. En general no utilizo el 4-3-3 como sistema, aunque una vez que rueda la pelota empieza a variar. Me gusta también mucho el 4-1-4-1. No me cierro a los sistemas. Va dependiendo un poco de los partidos de los jugadores. No tranzo la idea de juego. La propuesta futbolística, ideológica no la tranzamos. Tratamos de hacer siempre lo mismo", explicó el estratega.

Alianza Lima y su fixture en la Copa Libertadores 2020

FECHA 3



16 SET (5:15 PM)

E. Mérida-Alianza Lima

Estadio Mérida, VEN



FECHA 4



23 SET (7:30 PM)

Alianza Lima-Racing

Estadio Matute, PER

FECHA 5

30 SET (7:30 PM)

Alianza Lima-E. Mérida

Estadio Matute, PER

FECHA 6

21 OCT (5:15 PM)

Nacional-Alianza Lima

Estadio Centenario, URU

