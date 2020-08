Alianza Lima: Conmebol ratifica fechas establecidas de la Copa Libertadores

Hace unos días surgió la posibilidad de aplazar, una vez más, la vuelta de la Copa Libertadores debido al incontrolable problema del coronavirus en nuestro continente. Sin embargo, desde Conmebol son claros y advirtieron que no es posible ni factible seguir postergando el regreso del fútbol en Sudamérica.

Desde Conmebol tienen claro que el mes de septiembre, para ser precisos el día 15 se jugará la tercera fecha de la Copa Libertadores. En este caso, Alianza Lima tendrá que viajar a Venezuela para enfrentar a Estudiantes de Mérida, mientras que, Binacional hará lo propio con LDU Quito, aparentemente en Juliaca, según el fixture del ente sudamericano.

" Con el auxilio financiero para vuelos chárter de los clubes, ya totalizan US$ 93.100.000 los fondos distribuidos por CONMEBOL a las Asociaciones Miembro y los clubes. Ante la reanudación de la CONMEBOL Libertadores (15 de septiembre) y CONMEBOL Sudamericana (27 de octubre), el Consejo de la CONMEBOL aprobó un nuevo Protocolo de “Concentración Sanitaria”, que autoriza el ingreso a los países de Sudamérica, bajo estrictas normas sanitarias, por 72 horas, a los miembros de la delegación de los Clubes visitantes, con expresa autorización de comparecer a entrenamientos y al partido", señala Conmebol.

Por el lado de Alianza Lima, el equipo de Mario Salas registra dos derrotas en las primeras dos fechas jugadas que fue contra Nacional en Matute y Racing Club en Argentina. En la tercera fecha urgen del triunfo para volver a meterse a la pelea, en el cual intentarán acceder a los octavos de final o posiblemente conseguir la clasificación a la Copa Sudamericana.

La historia que intentará remontar Alianza Lima es que tiene a Mario Salas como su principal motivador. Además, quedan cuatro fecha por delante para jugar. Los íntimos sumaron al experimentado goleador Patricio Rubio, quien ya sabe lo que es brillar en la Copa Libertadores, pero, lo malo es que el comando técnico no lo podrá usar para los dos primeros encuentros debido a que arrastra una sanción del año pasado.

Es decir, Mario Salas tiene un gran problema para afrontar la Copa Libertadores, pues no solo no podrá contar con Patricio Rubio por sanción, sino que no estarán Adrián Balboa ni Federico Rodríguez quienes dejaron de pertenecer a Alianza Lima. Beto Da Silva es su máxima carta de gol, que por ahí estará acompañado de Gonzalo Sánchez.

Fixture Alianza Lima en la Copa Libertadores 2020

16 septiembre

5:15 p.m. Estadio Metropolitano de Mérida

Estudiantes Mérida de Venezuela vs. Alianza Lima

23 de septiembre

7:30 p.m. Matute – La Victoria

Alianza Lima vs. Racing club

30 septiembre

7:30 p.m. Matute – La Victoria

Alianza Lima vs. Estudiantes de Mérida

21 octubre

9:15 p.m. Gran Parque Central - Montevideo

Nacional vs Alianza Lima

Fixture Binacional en la Copa Libertadores 2020

Fecha 3 - Grupo D

Martes 15 de septiembre

Binacional vs LDU Quito

Estadio Guillermo Briceño

Hora: 19:30 (Perú)

Transmite ESPN

Fecha 4

Binacional vs River Plate

Estadio Guillermo Briceño

Hora 19:30 (Perú)

Transmite Fox Sports

Fecha 5

Martes 29 de septiembre

LDU de Quito vs Binacional

Esadio Rodrigo Paz

Hora 19:30 (Ecuador)

Transmite Fox Sports

Fecha 6

Sao Paulo vs Binacional

Estadio Morumbí

Hora 21:30 (Brasil)

Transmite Fox Sports