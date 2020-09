Sin Carlos Ascues: la lista de viajeros de Alianza Lima para la Copa Libertadores

Alianza Lima viaja este lunes a Venezuela para el duelo que marcará su regreso a la Copa Libertadores cuando enfrente a Estudiantes de Mérida el miércoles 16. El equipo de Mario Salas buscará pasar la página del irregular presente en la Liga 1 y buscará su primer triunfo en la fase de grupos de esta competencia.

No obstante, el entrenador chileno deberá suplir algunas ausencias considerables como las de Beto da Silva por lesión y Patrio Rubio por suspensión. Pero estos dos futbolistas no serán los únicos ausentes para este duelo de Copa Libertadores, pues Carlos Ascues no será parte de la delegación íntima que viaja a Venezuela por razones aún no reveladas.

Jeremi Escate de 18 años ingresará en reemplazo de Ascues dentro de la convocatoria para este cotejo. De esta manera, Mario Salas deberá suplir otra ausencia considerable dentro del primer equipo blanquiazul que no gana desde febrero. Y es que en la Copa Libertadores aún no suma punto alguno por lo que una victoria este miércoles será crucial para seguir con vida en este torneo.

📋Esta es la lista de convocados para el partido ante @EstudiantesMEFC por la @Libertadores en Venezuela.



Por otro lado, la delegación de Alianza Lima que viajará este lunes a Venezuela estará encabezada por la administradora temporal Kattia Bohórquez y el gerente del equipo Gustavo Zevallos. Como se sabe, el plantel íntimo seguirá un estricto protocolo de bioseguridad para evitar cualquier contagio por COVID-19.

Lista de viajeros a Venezuela

Porteros

Butrón

Rivadeneyra

Espinoza

Defensas

Rodríguez

Duclós

Quijada

Montoya

Beltrán

Salazar

Aguilar

Rosell

Volantes

Ballón

Cruzado

Cornejo

Arroé

Mora

Cavero

Escate

Gómez

Ferreyra

Delanteros

Zúñiga

Sánchez

Alianza Lima y su once en la Copa Libertadores

Ausente Beto Da Silva por lesión e impedido de actuar Patricio Rubio por suspensión, Gonzalo Sánchez sería el 9 de Alianza Lima ante Estudiantes de Mérida. Joazhiño Arroé se mantendría de extremo por izquierda y Oslimg Mora por derecha. Rinaldo Cruzado y Josepmir Ballón estarán en la volante a la espera del jugador que reemplace a Carlos Ascues.

A la zaga retornan para imponer respeto Alberto Rodríguez y Ruberth Quijada. Este último emocionado por el retorno a la patria. Leao Butrón, Aldair Salazar y Anthony Rosell, completan el once.