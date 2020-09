Binacional vs Liga EN VIVO ESPN 2: horario, cuándo y dónde ver Copa Libertadores

Ver gratis Binacional vs Liga de Quito EN VIVO ESPN 2, Fox Play y Facebook Watch por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores desde las 19:30 hora de Perú en el Estadio Nacional. Además, Libero.pe te traerá todas las incidencias con el Minuto a Minuto y el resumen completo al término del partido.

Binacional, con Javier Arce en el comando técnico, urge de una victoria para salir del fondo de la tabla, pero también es verdad que todos en el Grupo D tienen 3 puntos tras las dos primeras fechas. El equipo de Juliaca que jugará en el Estadio Nacional de Lima tiene es el equipo más goleado de su grupo luego del 8-2 que le propinó River Plate antes de la suspensión del torneo.

Mientras Binacional atraviesa un panorama complicado, pues recién volvió al triunfo tras cuatro partiso sin poder ganar, el panorama en Liga de Quito es distinto. El plantel dirigido por el charrúa Pablo Repetto llega como líder de la Liga ecuatoriana tras vencer por 2-0 al Guayaquil City.

El buen juego y liderazgo que muestra en el fútbol ecuatoriano, LDU buscará trasladarlo al torneo continental, donde saldrá al coloso del José Díaz en busca de los tres puntos que le permmitan ubicarse en lo más alto del grupo D; sin embargo, Liga tiene una terrible racha jugando de visita al acumular 23 partidos sin ganar en la Libertadores: 16 derrotas y 7 empates.

El tridente ofensivo por el que apostará Javier Arce será Jean Deza; Sebastián Gularte y Johan Arango, mientras que, Pablo Repetto mandará al frente a Júnior Sornoza; Marcos Caicedo y Rodrigo Aguirre.

Alineaciones probables Binacional vs Liga de Quito

Binacional: Michael Sotillo; Jeikson Reyes, John Fajardo, Eder Fernández, Dawhling Leudo; Andy Polar, Pablo Labrin, Yorkman Tello, Jean Deza; Sebastián Gularte y Johan Arango.

DT: Javier Arce.

Liga de Quito: Adrián Gabbarini; Pedro Pablo Perlaza, Franklin Guerra, Moisés Corozo, Christian Cruz; Matías Zunino, Lucas Villarroel, Ezequiel Piovi, Johan Julio; Marcos Caicedo y Rodrigo Aguirre.

DT: Pablo Repetto.

Árbitro: Ivo Méndez (Bolivia).

Estadio: Estadio Nacional, de Lima.

Hora: 19.30 hora local.

Canal: ESPN 2, Fox Play y Facebook Watch / Libero.pe

