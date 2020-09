Alianza Lima vs. Estudiantes [Fox Sports 2 EN VIVO] fecha y hora del choque por Copa Libertadores

Alianza Lima vs. Estudiantes EN VIVO ONLINE EN DIRECTO se enfrenta este miércoles 16 de septiembre por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. El encuentro se jugará en el Estadio Olímpico Metropolitano de Mérida desde las 17:15 p.m. (hora peruana) vía TRANSMISIÓN INTERNACIONAL de Fox Sports 2.

Desde el reinicio del fútbol en el Perú, Alianza Lima no ha podido ganar en cancha sumando tres empates y una derrota ante Cusco FC en la última fecha del Torneo Apertura. El equipo de Mario Salas no solo tiene problemas para sumar de a tres, sino también para crear situaciones de gol las cuales fueron muy pocas durante estos últimos encuentros.

Las lesiones y suspensiones han conspirado contra los intereses de los íntimos y del entrenador chileno quien no ha podido contar con el plantel completo. Ahora, tras las bajas de Beto da Silva por lesión y Patricio Rubio por suspensión, Salas suma la falta de Carlos Ascues quien no fue parte de los convocados para el viaje a Venezuela.

Por su parte, Estudiantes de Mérida presente una suerte similar a Alianza Lima en la Copa Libertadores, y es que ambos equipos no han podido sumar puntos en este torneo acumulando dos derrotas en sus dos primeros partidos. Pero los venezolanos no han sumado minutos en cancha desde la suspensión del fútbol en Sudamérica y su país por el coronavirus.

Incluso su entrenador, Martín Brignani, no ha podido entrenar con sus dirigidos al encontrarse en Argentina y no poder volver a Venezuela. Sin embargo, todos estos factores no parecer ser impedimento para los futbolistas de Estudiantes de Mérida como Ayrton Páez. El jugador es sobrino de Richard y primo de Ricardo David quienes pasaron por Alianza Lima en 2008 como entrenador y jugador, respectivamente.

“Ya los hemos analizado varias veces. Hemos visto sus puntos fuertes y débiles. Sabemos que es un equipo que le gusta tener mucho la pelota, por lo que nosotros somos un equipo que nos gusta tenerla, así que nuestra idea principal es quitársela y hacer que no estén cómodos. Todos los aspectos están analizados”, señaló para La República.

Alianza Lima vs. Estudiantes de Mérida EN VIVO: Posibles alineaciones

Alianza Lima: Leao Butrón, Aldair Salazar, Alberto Rodríguez, Ruben Quijada, Anthony Rosell, Josepmir Ballón, Carlos Beltrán, Rinaldo Cruzado, Joa Arroé, Oslimg Mora y Gonzalo Sánchez.

Estudiantes de Mérida: Alejandro Araque, Daniel Linárez, Galileo Del Castillo, Christian Flores, Jesús Meza, José Marrufo, Cristhian Rivas, Armando Araque, José Manríquez, Edison Penilla y José Rivas.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Estudiantes de Mérida?

Perú: 5.15 p.m.

Paraguay: 7.15 p.m.

Ecuador: 5.15 p.m.

Chile: 7.15 p.m.

Colombia: 5.15 p.m.

Uruguay: 7.15 p.m.

México: 4.15 p.m.

Argentina: 7.15 p.m.

Brasil: 8.15 p.m.

Venezuela: 6.15 p.m.

Bolivia: 6.15 p.m.

España: 12.15 a.m.

Estados Unidos: 5.15 p.m.

Italia: 12.15 a.m

Francia: 12.15 a.m.

Alemania: 12.15 a.m.

Inglaterra: 11.15 p.m.

Japón: 7.15 a.m.

Australia: 9.15 a.m.

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs. Estudiantes de Mérida?

Argentina FOX Play Sur, Fox Sports Cono Sur

Australia beIN Sports 1, Kayo Sports, beIN Sports Connect

Austria sportdigital

Bolivia Fox Sports Cono Sur

Brasil FOX Sports 1 Brasil

Canadá beIN SPORTS CONNECT Canada

Chile Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Colombia Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Ecuador Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Alemania sportdigital

Países Bajos Fox Sports 4, Fox Sports Go

Nueva Zelanda Sky Sport 7 beIN Sports, beIN Sports Connect New Zealand

Paraguay Fox Sports Cono Sur

Perú Fox Sports 2, FOX Play Sur

Portugal Sport TV LIVE, Sport TV1

Rusia Матч! Футбол 2

España DAZN

Suiza sportdigital

Estados Unidos beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA

Uruguay Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

Alianza Lima vs. Estudiantes de Mérida EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?