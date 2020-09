Alianza vs. Estudiantes: la dura estadística que tendrán que romper los íntimos en la Copa

Alianza Lima quiere dar olvidar el irregular presente que vive en el Torneo Apertura de la Liga 1 Movistar donde no ha podido ganar desde el reinicio del fútbol en el Perú, buscando un triunfo en Venezuela este miércoles 16 de septiembre. Los íntimos disputarán la jornada tres de la fase de grupos de este torneo ante Estudiantes de Mérida y solo les sirve una victoria para seguir con vida en la competición.

Pero a la complicada actualidad que vive el cuadro victoriano, Mario Salas deberá agregarle las sensibles bajas de Patricio Rubio por suspensión, Beto da Silva por lesión, Kluiverth Aguilar por un tema administrativo y Carlos Ascues, quien no viajó a Venezuela por razones aún no reveladas por el club.

No obstante, estos no serán los únicos factores con los que tendrá que bregar Alianza Lima en busca de una victoria ante un Mérida que no contará con su entrenador, varado en Argentina. Y es que los íntimos cuentan con una terrible estadística cada vez que jugaron de visita en la Copa Libertadores.

Para recordar la última victoria de los blanquiazules fuera del Perú en este torneo hay que remontarse hasta el año 2010 cuando Alianza venció por 3-1 a Bolivar en La Paz. Luego, casi todos los encuentros de los blanquiazules de visita fueron derrotas, salvo los dos empates en ese mismo 2010 ante la Universidad de Chile y en el 2015 ante Huracán en Argentina.

Sin embargo, otra dura estadística que tendrá que remontar el equipo de Mario Salas serán las tres derrotas que Alianza Lima sumó cada vez que jugó en suelo venezolano. A nivel general, la última victoria íntima se remonta al año 2012 cuando le ganaron por 1-0 a Nacional en la fase de grupos de la Copa Libertadores de ese año gracias al gol de José Carlos Fernández.

Últimos tres partidos donde Alianza Lima sumó de visita en la Copa Libertadores

Alianza Lima 3-1 Bolivar – Copa Libertadores 2010 (La Paz)

Alianza Lima 1-1 Universidad de Chile – Copa Libertadores 2010 (Santiago)

Alianza Lima 0-0 Huracán – Copa Libertadores 2015 (Buenos Aires)

Posible formación de Alianza Lima para enfrentar a Estudiantes de Mérida

Alianza Lima: Leao Butrón, Aldair Salazar, Alberto Rodríguez, Ruben Quijada, Anthony Rosell, Josepmir Ballón, Carlos Beltrán, Rinaldo Cruzado, Joa Arroé, Oslimg Mora y Gonzalo Sánchez.