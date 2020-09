Marcelo Gallardo: "Los chicos de reserva no están preparados aún para disputar una Copa Libertadores"

La espera finalmente terminó. Luego de seis meses de espera, River Plate volverá a afrontar un partido de manera oficial y el técnico Marcelo Gallardo analizó el choque de Copa Libertadores ante San Paulo, pactado para este jueves en Brasil (5 p.m. hora peruana).

Recordemos que el último partido oficial de River Plate antes de la paralización de las competencias deportivas, por la pandemia del Coronavirus, fue el pasado 11 de marzo. Aquella vez el equipo de Marcelo Gallardo goleó 8 a 0 ante Binacional, también por Copa Libertadores.

“Estuve tanto tiempo sin hablar porque no había de qué hablar. Sin fútbol por más de seis meses luego del inicio de la pandemia. Me parecía que hablar estaba de más. Cuando uno sale a hablar, como cuando di mi opinión, quise transmitir lo que estaba pensando y lo transmití. También dio de qué hablar eso. Es preferible hablar cuando uno tiene ganas. Fue mucho tiempo, pero al mismo tiempo no pasó nada”, señaló Marcelo Gallardo en conferencia de prensa en Ezeiza.

En otro momento, el DT de River Plate explicó la razón por la que prescindió de aceptar la posibilidad que les permitió la Conmebol a todos los clubes participantes en la Copa Libertadores de extender su lista de buena fe hasta 50 futbolistas.

"Es simple. Trabajo con un grupo de no más de 30 jugadores. Es el grupo que integra la lista de la Conmebol. Después, de acuerdo a las posibilidades que nos daba la Conmebol de agregar más jugadores, me era un despropósito, porque no tengo tantos jugadores trabajando conmigo. Los chicos de Reserva comenzaron a entrenar hace menos de una semana y no iba a generarles ninguna falsa ilusión a esos chicos que aún tienen un camino importante adelante. No están preparados aún para disputar una Copa Libertadores", apuntó Marcelo Gallardo.

"No los iba a poner. Si hay un episodio, que indica que podemos estar expuestos a un contagio masivo, será porque no teníamos que jugar. Será porque la pandemia indica que no podemos jugar. Hasta ahora hicimos las cosas bastante bien, de manera prolijas. Tuvimos pocos contagios, por suerte, pero no estamos exentos a que pueda pasar. Si llega a pasar es porque la pandemia no nos permite competir en condiciones normales. ¿Por qué voy a exponer a chicos que hoy no están en condiciones? No tengo de donde sacar jugadores para hacer una lista de 50, no voy a ir a buscar a chicos de Novena División. Somos 29, porque Quintero quedó desafectado de esa lista. Veremos dónde estamos parados", agregó el entrenador argentino de River Plate.

Dato importante del 'Millonario'

River Plate recién pudo volver a los entrenamientos el pasado 10 de agosto, realizando así pocas prácticas de fútbol de manera formal. Para el compromiso ante Sao Paulo, Marcelo Gallardo no podrá contar con Milton Casco, quien dio positivo en un test Coronavirus.