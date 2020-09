Alianza Lima: hinchas expresaron su molestar por la ausencia de Kluiverth Aguilar en Copa Libertadores

El lateral derecho de Alianza Lima, Kluiverth Aguilar, será el gran ausente en el duelo que sostendrán los íntimos ante Estudiantes de Mérida en Venezuela por la jornada 3 de la Copa Libertadores 2020 por el Grupo F.

Problemas documentarios alejaron al futbolista de 17 años de la delegación liderada por Mario Salas. Se necesitaba que los padres del jugador, al ser menor de edad, firmen una autorización para que pueda salir del país, hecho que no ocurrió.

Kluiverth Aguilar era considerado por el 'Comandante' como titular ante el conjunto llanero, sin embargo, ahora sería Aldair Salazar quien ocupe ese lugar. La molestia también ha alcanzado a los hinchas blanquiazules.

A través de la plataforma digital de Twitter, distintos hinchas íntimos expresaron su incomodidad por la falta administrativa y las críticas apuntaron hacia la directiva y Fondo Blanquiazul por no haber previsto este trámite.

"No me entra en la cabeza como la administración de Alianza Lima comete tremendo error. Yo me imagino que cuando estas dentro de este rubro, tienes que vivir, respirar y comer fútbol las 24 horas del día. Que se te escape el permiso notarial de Kluiverth Aguilar es una vergüenza", expresó un hincha íntimo.

"Lo que ocurrió con Kluiverth Aguilar es sin dudas una descoordinación tremenda. Sabes que juegas Copa, sabes que tienes que salir del Perú. ¿Y te demoras en hacer un papeleo teniendo tanto tiempo libre por hacerlo? Esto es por demás, desconcertante", mencionó otro hincha.

"El colmo señores. Kluiverth Aguilar no viajo por no completar la documentación necesaria (falto autorización por ser menor de edad) al bajo rendimiento del club se le suma la incapacidad de la administración Increíble que año tenemos", expresó otro fanático blanquiazul.

Alianza Lima | Dos bajas más para jugar ante Estudiantes de Mérida

A la ausencia de Kluiverth Aguilar, se le suman la de Beto Da Silva y Patricio Rubio. El delantero peruano se encuentra lesionado, mientras que el chileno mantiene una suspensión de dos fechas en Copa Libertadores, sanción que recibió cuando militaba en Universidad de Concepción.