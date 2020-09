Copa Libertadores: conoce cuánto pagan los triunfos de Alianza Lima y Binacional [FOTO]

La Copa Libertadores regresa esta semana con su tercera fecha en la fase de grupos, que también tendrá la participación de equipos peruanos, como son Alianza Lima y Binacional. En este momento, la posibilidad de que ambos clubes sigan compitiendo a nivel internacional es real y esta jornada es vital.

El favoritismo de los representantes del Perú en la Libertadores no es grande ante los cambios surgidos por la pandemia del coronavirus, sea por localía o tiempo de ritmo futbolístico. Aquí te contamos cuánto pagan las casas de apuestas por las victorias de Alianza Lima y Binacional en el certamen continental.

Binacional vs Liga de Quito

La valoración de Binacional para esta partido hubiera sido distinta en caso de que hubiera jugado en la altura de Juliaca. El campeón peruano tendrá que jugar en Lima ante LDU de Quito, no solo perdiendo la posibilidad de jugar en su casa habitual, sino también en medio de resultados un tanto negativos.

El ‘Poderoso del Sur’ solo ganó uno de los últimos seis partidos que jugó, razón por la cual su triunfo multiplica por 7.50, en promedio, cualquier inversión. Por otro lado, la victoria de Liga de Quito, puntero en Ecuador, solo paga 1.45, mientras que un empate, que no podría ser imposible, está cotizado en 4.20.

Foto: Captura

Alianza Lima vs Estudiantes de Mérida

El encuentro entre Alianza Lima vs Estudiantes de Mérida es de complicado análisis actualmente. Los dirigidos por Mario Salas no encuentran un estilo de juego y suman 4 partidos sin ganar, aunque el detalle es que han tenido competencia. La contraparte es el equipo venezolano, que no juega desde marzo.

La combinación de estos factores han establecido, en promedio, que el triunfo de Alianza Lima esté valorado en 2.80, casi tres veces una inversión, mientras que si Estudiantes de Mérida impone su localía multiplicarás por 2.70 tu apuesta. El empate está posicionado en 3.00 y -2.5 goles paga 1.44. ¿Te animas por buenos resultados peruanos?

Foto: Captura