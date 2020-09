Sin Gómez ni Da Silva: los convocados de Alianza Lima para el duelo clave ante Racing

Alianza Lima se juega la vida en la Copa Libertadores cuando este miércoles reciba a Racing de Avellaneda en Matute por la jornada cuatro de este torneo. El cuadro de Mario Salas aún no suma punto alguno en la competencia y de ganar mantendría sus chances intactas para clasificar a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana.

Por ello, el entrenador chileno dio a conocer su convocatoria para este choque sin la presencia de Alexi Gómez tal como lo anticipó este lunes. Otro que no estará dentro de los futbolistas disponibles es el Beto da Silva. El delantero nacional no logró superarse de su lesión por lo que no fue considerado por Mario Salas para este miércoles.

Salvo estas dos ausencias, el resto de jugadores convocados por Salas serán los mismos que cayeron en Venezuela y que descansaron este último lunes durante el encuentro ante César Vallejo por la fecha 13 donde los íntimos lograron rescatar un empate gracias al gol de Oslimg Mora.

Alianza Lima no gana en la Copa Libertadores desde hace 20 partidos

El equipo íntimo consigue una negativa cifra de 20 partidos sin ganar en este certamen siendo la última victoria ante Nacional de Uruguay en el 2012. Además, Alianza Lima volvió a convertir de visitante en la Copa Libertadores luego de ocho años cuando Walter Ibáñez anotó en el encuentro ante Vasco Da Gama.

En total, fueron 866 minutos donde los victorianos no anotaron fuera del Perú hasta el tanto de penal de Alexi Gómez marcado este último miércoles. Y sumando encuentros de Copa Sudamericana, los íntimos acumulan 24 partidos sin triunfos internacionales tras las series perdidas ante Barcelona en el 2015 e Independiente en el 2017.