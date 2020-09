"En Argentina, Binacional no pelearía ni en la Primera C": Fans de Boca generan polémica en Twitter

Debido al trámite del partido entre Deportivo Binacional y River Plate en el estadio Nacional de Lima, varios hinchas del fútbol realizaron sus opiniones en las redes sociales, pero hubo una cuenta de Twitter que llamó mucho la atención.

La cuenta de nombre "Sangre Xeneize", identificada con Boca Juniors, realizó una dura crítica que, sin duda, causó mucha polémica al menospreciar al conjunto peruano por su participación en la Copa Libertadores.

"¿Cómo llegan estos equipo como Binacional a jugar una Libertadores? En Argentina no pelearía el torneo ni en la Primera C (no lo digo irónicamente)", se escribió en la mencionada red social.

De inmediato esas palabras desataron una serie de comentarios en contra y a favor por haber menospreciado al conjunto peruano. En lo que sí hubo acuerdo es que el nivel del cuadro de Juliaca parece no ser el adecuado para el torneo continental.

Tras la derrota de esta noche en el Nacional, Binacional se queda en el fondo de la tabla de posiciones del grupo D con tres unidades, las cuales fueron sumadas en la primera fecha cuando derrotó a Sao Paulo en Juliaca.

A Binacional le restan dos partidos en la fase de grupos, pero ambos serán en condición de visita. El primer será ante LDU de Quito y el último ante Sao Paulo.