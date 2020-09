Boca Juniors vs. Medellín [ESPN 2 EN VIVO] fecha, hora y canal del choque por Copa Libertadores

Boca Juniors vs. Independiente de Medellín EN VIVO ONLINE EN DIRECTO se enfrentan este jueves 24 de septiembre por la cuarta jornada de la Copa Libertadores. El encuentro, que contará con la presencia de Carlos Zambrano, se jugará en el Estadio Atanasio Girardot desde las 7:00 p.m. (hora peruana) vía TRANSMISIÓN OFICIAL de ESPN 2.

Boca Juniors, que afronta su segundo partido luego de seis meses, va por otros tres puntos de visita tras su triunfo ante Libertad en Asunción. Los dirigidos por Miguel Ángel Russo, que no viajó a Colombia por ser parte del grupo de riesgo a la COVID-19, no cambiará mucho el once titular y casi mantendrá a los mismos once que ganaron en Paraguay.

La única duda es la inclusión de Fabra en reemplazo de Mas. Calos Zambrano se mantiene firme en la saga central junco a Carlos Izquierdoz y viene ganándose buenas críticas en el medio argentino con sus buenas actuaciones. El peruano sería convocado por Ricardo Gareca este viernes para lo que será el arranque de las Eliminatorias.

Por su parte, Independiente Medellín necesita una victoria ya que hasta el momento no acumuló punto alguno en tres fechas jugadas. El equipo colombiano echara mano de su poderío como local y con Leonardo Castro y Monges buscarán su primer triunfo.

Boca Juniors vs. Independiente Medellín EN VIVO: Posibles alineaciones

Boca Juniors: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Más (o Fabra); Eduardo Salvio, Guillermo Fernández, Jorman Campuzano, Maroni (u Obando); Franco Soldano y Carlos Tevez.

Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Didier Delgado, Jesús Murillo, Andrés Cadavid, Juan David Mosquera; Walter Rodríguez, Javier Reina, Yulian Gómez, Edwin Mosquera; Leonardo Castro y Carlos Monges.

Boca Juniors vs. Independiente Medellín: canales para ver partido

Argentina: ESPN 2, FOX Sports Premium, FOX Sports, ESPN PLAY y FOX PLAY.

Paraguay: ESPN 2 y ESPN PLAY.

Perú: ESPN 2 y ESPN PLAY

Chile: ESPN 2 y ESPN PLAY

Brasil: FOX SPORTS.

España: DAZN Spain.

Bolivia: ESPN 2 y ESPN PLAY

Estados Unidos: Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español.

Venezuela. ESPN 2 y ESPN PLAY.

Uruguay: ESPN 2 y ESPN PLAY.

Colombia: ESPN 2 y ESPN PLAY.

Ecuador: ESPN 2 y ESPN PLAY.

Boca Juniors vs. Independiente Medellín: horarios en el mundo

Argentina: 21:00 horas

Paraguay: 20:00 horas

Perú: 19:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Ecuador:19:00 horas

Bolivia: 20:00 horas

Estados Unidos: 19:00 horas

España: 4:00 horas (viernes 18)

Chile: 20:00 horas

Uruguay: 21:00 horas

Estados Unidos: 19:00 horas

México: 19:00 horas

Venezuela: 20:00 horas

¿Cómo descargar ESPN APP en tu celular?

Si quieres seguir el duelo por la Copa Libertadores entre Boca Juniors vs. Independiente Medellín te recomendamos descargarte la aplicación de ESPN, la cual se encuentra de forma gratuita tanto para iOS (Iphones) o Android.

Para hacerlo, solo deberás ingresar al App Store o al Play Store, buscar ESPN APP y descargarlo. ¿Para qué? A continuación te brindamos los beneficios.

Con ESPN APP, podrán acceder a los videos de ESPN de la manera más sencilla; disfrutar de todo el contenido que ESPN Play ofrece y donde quieras; seguir marcadores en vivo y de forma personalizada; así como añadir equipos favoritos para dar una experiencia más personalizada.

