América de Cali vs Gremio: cuándo, dónde y cómo ver el partido por Copa Libertadores 2020

Ver ESPN EN VIVO | Ver partido America de Cali vs Gremio | Streaming de la Copa Libertadores via YouTube y Facebook Watch | Gremio de Porto Alegre recibe este jueves 22 de octubre al América de Cali por la fecha 6 del Grupo E de la Copa Libertadores. El partido está programado para las 19:30 horas de Colombia y 21:30 horas de Brasil; además, será transmitido vía ESPN dede el Estadio Arena do Gremio.

El diario Líbero.pe realizará una transmisión minuto a minuto del partido América de Cali vs Gremio. En el streaming encontrarás: alineaciones, pronósticos de casas de apuestas, horario del encuentro, canal para ver el partido y más.

Horario del partido Gremio vs América de Cali

Guía de horarios en Latinoamérica para ver el partido Gremio vs América de Cali

País Canal Argentina ESPN, Fox Sports Bolivia ESPN, Fox Sports Canadá beIN Sports Chile ESPN, Fox Sports Colombia ESPN, Fox Sports Ecuador ESPN, Fox Sports Internacional Facebook Watch Paraguay ESPN, Fox Sports Perú ESPN, Fox Sports Estados Unidos Fanatiz Uruguay ESPN, Fox Sports Venezuela ESPN

Últimas noticias del Gremio de Porto Alegre

Pasó un año para que Gremio juntara de nuevo en la Copa Libertadores a sus centrales titulares. La dupla Kannemann-Geromel podrá ser la carta de los brasileños, ya clasificados a octavos, para defender el liderato del Grupo E este jueves ante un América de Cali que se juega sus restos.

La última vez que el capitán Pedro Geromel y el argentino Walter Kannemann defendieron la retaguardia del tricolor 'gaúcho' en la competición americana, el 23 de octubre de 2019, el equipo de Porto Alegre ajustó una paliza (5-0) contra el Flamengo, que semanas después alzó su segunda Libertadores.

El tiempo alivió las heridas del revés en la semifinal de aquel torneo y ahora los zagueros titulares, Geromel de 35 años y Kannemann de 29, que este año han entrado y salido del departamento médico, están a disposición de Renato Portaluppi por primera vez en la Libertadores-2020.

"Es una gran dupla, que ya tiene historia aquí en Gremio", dijo el lateral izquierdo Diogo Barbosa, quien se perfila como titular frente a la ausencia del golpeado Guilherme Guedes. El lesionado Alisson y el sancionado Paulo Miranda también serán bajas.

En los cinco juegos previos al duelo con los colombianos, alguno de los dos centrales alternó con David Braz o Rodrigues, que en algún momento también formaron dueto ante las molestias físicas de sus compañeros, entre ellas el covid-19.

El regreso, al que se suma el del mediocampista Jean Pyerre, llega en buen momento. Gremio, con 10 puntos, precisa de una victoria contra América para asegurar el primer lugar del cuadrangular, que le disputa su archirrival Inter, con 8, que ese mismo día enfrenta al eliminado Universidad Católica en Chile. El empate le sirve, desde que el colorado 'gaúcho' no triunfe.

Asegurar la punta, aparte de que le garantiza terminar la llave de octavos en casa, es un bálsamo para Gremio ante su irregularidad en el Brasileirao, donde es décimo.

Últimos noticias del América de Cali

Los Diablos Rojos, terceros con cinco unidades, necesitan ganar y que Católica, con cuatro y opciones de clasificar a la Copa Sudamericana, derrote a los brasileños. La victoria de ambos tiene que ser abultada para contrarrestar la diferencia de +3 goles del Inter y de -2 del América.

Si los resultados no se dan de esa forma, el campeón colombiano alcanzaría una plaza de la Sudamericana siempre que gane. Si empata o pierde, necesita que los chilenos no venzan.

"El grupo se entrega y busca mejorar, es difícil porque se juega muy seguido y no se puede profundizar, pero esto es América de Cali y debemos seguir evolucionando", dijo el DT argentino Juan Cruz.

La labor del América para pasar de ronda enfrenta obstáculos adicionales: tiene al menos cinco bajas, entre ellas las de sus dos 9. Adrián Ramos tiene covid-19, según la prensa cafetera, y el peruano Aldaír Rodríguez, flamante contratación, no alcanzó a ser inscrito.

Cruz, cuestionado por la irregularidad de los suyos, que los tiene sextos en la liga local, apostaría por el juvenil Santiago Moreno en punta, acompañado en las bandas de los movedizos Duván Vergara y Juan David Pérez.

El chileno Rodrigo Ureña también está contagiado con el virus, en tanto que Héctor Quiñones y Nicolás Giraldo están lesionados.

El juego que cerrará el Grupo E se disputará a las 21H30 locales (00H30 GMT del viernes) en el estadio Arena do Gremio de Porto Alegre, bajo el arbitraje del argentino Fernando Rapallini.

Alineaciones probables del partido América de Cali vs Gremio

Gremio: Vanderlei - Victor Ferraz, Pedro Geromel, Walter Kannemann, Diogo Barbosa - Matheus Henrique, Maicon - Luiz Fernando, Jean Pyerre, Pepê - Diego Souza. DT: Renato Portaluppi.

América: Joel Graterol - Cristian Arrieta, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Edwin Velasco - Luis Paz, Felipe Jaramillo, Rafael Carrascal - Juan David Pérez, Santiago Moreno, Duván Vergara. DT: Juan Cruz.