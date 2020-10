Binacional y Alianza Lima establecieron nuevos récords en la Copa Libertadores

Un duro momento atravesaron los clubes peruanos en Copa Libertadores 2020. Deportivo Binacional, Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario fueron nuestros representantes a nivel internacional y, como ha sucedido en los últimos años, fueron eliminados.

El único que pudo superar alguna fase fue el cuadro crema. En aquel momento, dirigido por Gregorio Pérez, la 'U' superó a Carabobo FC en la Fase 1 de la Copa Libertadores. Ya instalado en la Fase 2, cayó ante Cerro Porteño en un marcador global de 2-1.

Por su parte, Sporting Cristal, quien llegó como Perú 3, fue eliminado abruptamente por Barcelona en la segunda ronda. La fortaleza física y el funcionamiento de los ecuatorianos se impuso sobre los celestes.

La esperanza de terminó instaurando en Deportivo Binacional y Alianza Lima, quienes se clasificaron a Copa Libertadores como campeón y subcampeón. Quién quedó mejor parado relativamente, entorno a los rivales, era Alianza Lima, quien tenía a Nacional, Racing y Estudiantes de Mérida.

El conjunto de Puno tenía que rivalizar ante dos gigantes de América: River Plate y Sao Paulo; pero la altura de Juliaca permitía que el entonces plantel dirigido por Flabio Torres pueda dar varias sorpresas. Así ocurrió ante el conjunto brasileño a quien venció por 2-1.

Fue la única victoria que alcanzó Binacional, dado que la aparición del Coronavirus no solo determinó que se suspendan todas las actividades deportivas sino que el reinicio de la Copa Libertadores se desarrolle en Lima y no en Juliaca. Ya no se tenía a la altura como aliado.

El resultado fue duro para ambos. Alianza Lima acumuló 4 derrotas y un empate, mientras que Binacional registró 5 caídas, siendo goleado por River Plate en Lima, LDU en Quito y Sao Paulo en Brasil.

Estos números, según reveló el periodista Juan Macías, han establecido nuevos récords en la historia de la Copa Libertadores. Alianza Lima es el club que más partidos ha acumulado sin conocer la victoria (23), mientras que Binacional es el equipo que más goles ha recibido en Fase de Grupos (26).

5 récords superados en esta Libertadores pic.twitter.com/7yFJptEU7K — Jaime F. Macias (@Jaimefmacias) October 23, 2020

El ranking se cierra con River Plate (equipo con más goles, anotó 21) y Nacional (sumó 63 victorias de visitante y acumuló 23 presencias en octavos de final). Sin duda alguna, poseemos una gran deuda en competencia de clubes a nivel internacional.