River Plate vs. Nacional EN VIVO: hora, canal y alineaciones duelo por Copa Libertadores

River Plate vs. Nacional EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO se enfrentarán este jueves 17 de diciembre, desde las 19:30 horas, en el Estadio Gran Parque Central por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. La transmisión del partido estará a cargo de ESPN 2 en Sudamérica. Sigue todas las incidencias del duelo de fútbol sudamericano y mira los videos de los goles en el minuto a minuto del diario Libero.pe.

Para asegurar el boleto. River Plato ganó 2-0 el duelo de ida y este jueves deberá asegurar su pase a las semifinales de la actual Copa Libertadores ante un rival dolido. El equipo de Marcelo Gallardo no podrá contar con uno de sus principales jugadores como Ignacio Fernández quien será baja por lesión.

No obstante, el cuadro millonario mantendrá la base del equipo que ganó en el Libertadores de América, siendo Zuculini el reemplazante de ‘Nacho’ en la medular. Por otro lado, el “muñeco” no pasó por alto las versiones que apuntan que su equipo es constantemente beneficiado debido a los últimos penales cobrados a su favor.

"No me dejo llevar por esas tonterías, lo que es ajeno a mí no me interesa. Sí, me interesa lo que corresponde que le preste atención, me ocupe, tenga que trabajar al respecto. No podemos darle importancia a todo lo externo y que muchas de esas cosas quieren dañarnos, incomodarte, desestabilizarte… No viene de ahora, pasa hace mucho tiempo y estamos acostumbrados”, expresó.

Nacional, por su parte, deberá hacer un partido redondo ante un rival que sabe jugar estas instancias para poder remontar el marcador. El bolso perdió 2-0 en la ida, pero lo que más preocupó fue el poco juego en ataque que mostraron durante su visita al Monumental de River.

River Plate vs. Nacional: posibles formaciones

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Robert Rojas, Fabrizio Angileri; Leonardo Ponzio; Nicolás de la Cruz, Zuculini, Jorge Carrascal; Matías Suárez y Rafael Santos Borré.

Nacional: Rochet; Laborda, Orihuela, Oliveros, Cougo; Trasante, Martínez, Neves; Trezza, Bergessio, Castro.

Ver River Plate vs. Nacional: horarios en el mundo

País Hora Argentina (hora de Buenos Aires) 9:30 p. m. Perú (hora de Lima) 7:30 p. m. Ecuador (hora de Quito) 7:30 p. m. Brasil (hora de Brasilia) 10:30 p. m. Colombia (hora de Bogotá) 7:30 p. m. Chile (hora de Santiago) 8:30 p. m. México (hora de Ciudad de México) 7:30 p. m. Venezuela (hora de Caracas) 8:30 p. m. Bolivia (hora de La Paz) 8:30 p. m. Estados Unidos (hora de Washington) 7:30 p. m. España (hora de Madrid) 2:30 a. m. Facebook Watch (todo el mundo) Horario local

¿Qué canales transmitirán el River Plate vs. Nacional en el mundo?

A continuación revisa todos los detalles del River Plate vs. Nacional a través de la transmisión de ESPN 2.

País Canales TV Perú ESPN 2 Argentina ESPN 2 México Sky Sports España Movistar+ Colombia ESPN 2 Chile ESPN 2 Estados Unidos ESPN 2 Ecuador ESPN 2 Uruguay ESPN 2 Paraguay ESPN 2 Bolivia ESPN 2 Venezuela ESPN 2 Costa Rica ESPN 2 Honduras ESPN 2 Panamá ESPN 2 Inglaterra BT Sports

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO el River Plate vs. Nacional?

DirecTV: Guía de canales para ESPN 2.

DirecTV Perú: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD).

DirecTV Chile: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Colombia: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 625 (SD) y 1623 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 624 (SD).

Movistar Perú: Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD).

Movistar Chile: Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD).

Movistar Argentina: Canal 201 (HD).

Claro TV Perú: Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD)

Claro TV Chile: Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD).

Claro TV Colombia: Canal 511 (SD) y 1511 (HD).

Claro TV Ecuador: Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD).

Claro TV Argentina: Canal 107 (HD).

Telecentro Argentina: Canal 105 (Digital) y Canal 1011 (HD).

Cablevisión Argentina: Cnaal 23 (Analógico) y Canal 103 (Digital/HD).

Grupo TV Cable Ecuador: Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD)

VTR Chile: Canal 49 (SD de Santiago) y Canal 841 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 15 (Analógico), Canal 103 (Digital) y Canal 1003 (HD).

Dibox Argentina: Canal 101 (HD).

Cablevisión Flow: Canal 103 (HD).

GTD Chile: Canal 85.

