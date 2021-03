Bolívar vs. Wanderers EN VIVO: horarios y donde ver segunda fase Copa Libertadores

Bolívar vs. Wanderers EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO se enfrentarán este martes 9 de marzo, desde las 17:15 horas, en el Estadio Parque Viera por la ida de la segunda fase de la Copa Libertadores. La transmisión del partido estará a cargo de ESPN en Sudamérica. Sigue todas las incidencias del duelo de fútbol sudamericano y mira los videos de los goles en el minuto a minuto del diario Libero.pe.

Wanderers buscará pasar rápido la página de lo que fue la dura goleada el fin de semana ante Torque donde cayó por 8-2. El equipo de Montevideo ha sufrido varios malos resultados en las últimas jornadas del torneo uruguayo lo que lo ha llevado a ubicarse en la casilla 10 de la tabla de posiciones.

Y es que, de sus últimos cinco partidos en la competencia charrúa, Wanderers solo ganó un encuentro, empató otro y perdió los tres restantes. Sin embargo, el equipo de Daniel Carreño confía en sacar un buen resultado para luego visitar los más de 3 mil metros de altura de La Paz.

Horarios para ver partido Wanderers vs. Bolívar por Copa Libertadores

Perú – 5:15 p. m. hora de Lima

México – 4.15 p. m. hora de Ciudad de México

Ecuador – 5.15 p. m. hora de Quito

Estados Unidos – 5.15 p. m. hora de Los Ángeles

Estados Unidos – 5.15 p. m. hora de Miami

Colombia – 5.15 p. m. hora de Bogotá

Argentina – 7.15 p. m. hora de Buenos Aires

España – 00.15 a. m. hora de Madrid (jueves 4)

Uruguay – 7.15 p. m. hora de Montevideo

Paraguay – 7.15 p. m. hora de Asunción

Chile – 7.15 p. m. hora de Santiago

Brasil – 7.15 p. m. hora de Brasilia

Bolivia – 7.15 p. m. hora de La Paz

Venezuela – 7.15 p. m. hora de Caracas

Canadá – 00.15 a. m. hora de Toronto (jueves 4)

Inglaterra – 00.15 p. m. hora de Londres (jueves 4)

Bolivar, por su parte, tendrá doble debut en este 2021. Y es que el duelo de este martes significará su estreno a nivel general y en la Copa Libertadores. Debido a las restricciones es por el coronavirus en Bolivia, el torneo local no ha podido iniciar lo que significa una gran desventaja para ‘La Academia’.

Pese a ello, Natxo González, entrenador del cuadro boliviano se mostró optimista en la previa. “Todos estamos un poco expectantes para ver cómo respondemos en un partido de competición, ya que no hemos hecho ninguno. Lo más importante es afrontar este primer partido y no pensar en el segundo. No hay que pensar en que hay ventaja al tener la vuelta en La Paz, eso es mentira”, indicó.

Wanderers vs. Bolívar: posibles alineaciones

Wanderers: Mauro Silveira; Paulo Lima, Gerardo Alcoba, Darwin Torres; César Araújo, Leonardo Pais, Guzmán Pereira, Lucas Morales; Nicolás Quagliata, Hernán Rivero y Maximiliano Pérez.

Bolívar: Javier Rojas; Diego Bejarano, Roberto Fernández, Felipe Carvalho, Luis Gutiérrez; Alex Granell, Leonel Justiniano, Erwin Saavedra, Álvaro Rey; Víctor Ábrego y Leonardo Ramos.

¿Qué canal transmite y dónde pasan partido Wanderers vs. Bolívar?

Países Canales Argentina ESPN Bolivia ESPN Brasil ESPN Chile ESPN Colombia ESPN Costa Rica Sky HD Ecuador ESPN México FOX Soccer Paraguay ESPN Perú ESPN España Movistar+ Estados Unidos ESPN Uruguay ESPN Venezuela ESPN

¿Dónde ver partido Wanderers vs. Bolívar?

En Internet el duelo entre Wanderers vs. Bolívar, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.