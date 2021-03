River Plate goleó 3-0 a Atlético SC en la última fecha de la Libertadores Femenina

River Plate a paso firme logró su pase a la siguiente fase de la Copa Libertadores Femenina. En el Nuevo Francisco Urban, los 'Millonarios' golearon 3-0 a Atlético SC.

La primera emoción del partido llegó antes del minuto. Victoria Costa aprovechó el error de la portera y anotó el 1-0 para los 'Millonarios'.

Martina Del Trecco, una de las figuras del partido, aprovechó el pase de Morcillo y anotó el 2-0 en los últimos minutos del partido.

En la segunda mitad, River controló las acciones del partido. A los 80 minutos, Del Trecco mandó el centro al área y Lucía Martelli anotó de cabeza el 3-0.

River Plate contra Atlético SC

River Plate y Atlético SC protagonizarán un choque más que interesante este viernes válido por la última jornada de la Copa Libertadores Femenina debido a que ambos equipos saldrán con todo por los tres puntos.

Las ‘Millonarias’ esperaban empezar de la mejor manera la Copa Libertadores Femenina, pero se toparon con un Sol de América que se paró bien en la cancha y no pasaron de una igualdad sin goles.

Ya en la segunda fecha, River Plate estaba obligado a ganar y así lo hizo. Si bien fue por la mínima, lo importante se consiguió ya que alcanzó los cuatro puntos para colocarse como segundo en el Grupo C.

River Plate vs Atlético SC Libertadores Femenina ¿A qué hora jugarán? 19:30 horas de Argentina y 17:30 horas de Perú ¿En qué estadio jugarán? Estadio Nuevo Francisco Urbano ¿Qué canal transmitirá? DirecTV Sports

Ahora, deberán sumar su segunda victoria al hilo para no perder su boleto a la siguiente ronda. En caso de perder, deberán esperar el resultado de Sol de América vs Santa Fe para saber si se clasificaron o no.

Por el lado del Atlético SC, las ‘llaneras’ no la vienen pasando bien en esta Libertadores. En su debut fueron apabulladas por Santa Fe y ante Sol de América, más allá de no hacer una mala presentación, quedaron eliminadas.

Sin embargo, Atlético SC quiere cerrar con una victoria su participación. Para este choque, no se guardarán nada y pondrán a lo mejor de su plantel y así, de paso aguarle la fiesta a uno de los equipos favoritos.

