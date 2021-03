La meta de Hohberg para jugar la Copa Libertadores: "Necesitamos que corra 10 kilómetros", señaló Mosquera

La Copa Libertadores de esta edición 2021 será la prueba de fuego para Sporting Cristal. Por este motivo, Roberto Mosquera espera que su plantel pueda adquirir el máximo nivel en el torneo local para afrontar en abril la fase de grupos en perfectas condiciones.

Y uno de los objetivos que se plantea el técnico de Sporting Cristal es que Alejandro Hohberg pueda recuperar su máximo nivel, el mismo que llegó a tener cuando defendía a Alianza Lima y Universitario.

"Necesitamos que corra 10 kilómetros, que es la medida internacional para jugar una Libertadores. Conversé con él, me entendió perfectamente pero eso demora un tiempo porque tienes que correr más y quieras o no vas a jugar menos", señaló Roberto Mosquera a 'Gol Perú'.

"Alejandro Hohberg el es un talentoso, es hábil, rápido, potente, ingenioso, él tiene unos caminos que transitar en el partido cuando no tenemos la pelota, tiene más responsabilidades entonces se está adecuando. No lo vimos con todo el bagaje y el talento que tiene pero está en ese momento de asentarse, él no se va a olvidar", agregó.

Asimismo, el DT de Sporting Cristal recalcó lo complicado que será disputar la Copa Libertadores. "De tres equipos rivales te van a tocar dos pesados, no hay forma que no pero siempre hay una oportunidad si conoces, si respetas a los rivales. Todos son difíciles pero se puede cuando estás organizado", dijo.

"La Copa Libertadores es un torneo diferente, nos tenemos que guiar por el GPS que tenemos. La deuda del fútbol peruano está inmersa en lo poco que se ha corrido en la Libertadores. Creo que si corres lo que tienes que correr se puede llegar a pasar a octavos de final. Tenemos un prisma claro de cuáles son los caminos para trascender en Copa Libertadores", concluyó Roberto Mosquera.