Con Zambrano: 14 jugadores de Boca declararán ante la CONMEBOL por escándalo en Brasil

"Veremos qué es lo que pasa. Me preocupó haber quedado afuera como quedamos, estábamos muy ilusionados… Duele todavía. Va a doler mucho. Competimos y ganamos los dos partidos muy bien. Ojalá no tengamos grandes problemas, veremos las decisiones de la Conmebol, qué pasa. Esperemos no sea gran cosa", señaló en ESPN.