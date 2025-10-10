FPF toma medidas inmediatas para que la final de Copa Libertadores sea en Lima: "Agotarán"

El fútbol peruano se ha visto remecido en las últimas horas tras conocerse que la Conmebol se mostró preocupado por la crisis política que está atravesando el país y que está pensando en cambiar la sede de la final de la Copa Libertadores 2025. Ante este panorama, la FPF quiere actuar rápido con radical medida para que Lima siga siendo anfitrión del vital partido.

La posibilidad que se le quite al Estadio Monumental de Universitario el privilegio de albergar la definición por el título del torneo continental ha hecho que la federación decida hacer todos los esfuerzos posibles para que todo se mantenga como está y la capital del Perú continúe como organizador del encuentro. Es más, el presidente Agustín Lozano está manteniendo conversaciones con su par de la confederación, Alejandro Domínguez.

"Sobre la final de la Copa Libertadores: Desde la FPF se agotarán todos los esfuerzos para que todo siga en marcha. Ya están en contacto directo Agustín Lozano y Alejandro Domínguez", informó el periodista Gustavo Peralta mediante una publicación en sus redes sociales.

La FPF está redoblando esfuerzos para que no le quiten a Lima la sede para la final de la Copa Libertadores 2025. Foto: X - Gustavo Peralta

Gobierno Peruano está predispuesto para que la final de la Libertadores sea en Lima

El citado comunicador también señaló que existen grandes opciones de que las gestiones de la FPF lleguen a buen puerto ya que el Gobierno Peruano está predispuesto a seguir apoyando a la causa y estén dadas las garantías para que la final se desarrolle con éxito, de acuerdo a lo que se ha avanzado hasta la fecha.

"Hay grandes posibilidades de que la gestión sea positiva porque desde el (nuevo) gobierno señalaron que existe toda la predisposición para apoyar y no se modifique nada de lo que hasta hoy se ha organizado", agregó.

La cancha del Estadio Monumental está recibiendo mantenimiento

Como se sabe desde hace unos meses, el escenario donde se jugará la final de la Copa Libertadores el próximo sábado 29 de noviembre es el Estadio Monumental de Universitario. Es más, el 'Coloso de Ate' está recibiendo trabajos de mantenimiento en su cancha para que el césped llegue en óptimas condiciones al partido.

Por esa razón, la 'U' informó que su próximo choque como local por el Torneo Clausura 2025 ante Ayacucho FC cambiará de recinto deportivo y se desarrollará el lunes 20 de octubre en el Estadio Nacional de Lima.