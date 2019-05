Sporting Cristal aplastó en Chile 3-0 U. Española con doblete de Ortíz [RESUMEN Y GOLES]

Sporting Cristal tuvo un gran desafío. Levantarse en la Copa Sudamericana 2019 luego de perder ante Carlos Mannucci por la Liga 1 Movistar. Aquella noche en Trujillo, apuntaron a muchos jugadores celestes como culpables. En Chile, demostraron que calidad hay en el equipo. Y es que tres goles de visita ante Unión Española no es nada despreciable.

El equipo que dirige Claudio Vivas cambio el curso del encuentro en menos de diez minutos debido a que Christofer Gonzáles marcó el primer gol y silenció el Estadio Santa Laura. Todo comenzó con un remate fuera del área del popular ‘Tití’ que impactó en el travesaño y ‘Canchita’ supo continuar la jugada y ganó de cabeza.

En la previa del partido hubo mucha confusión a la sanción de Gianfranco Chávez en la Libertadores y si estaba o no habilitado para jugar. Al final, Claudio Vivas lo alineó en el once titular y formó parte de la saga defensiva junto a Johan Madrid, Jair Céspedes y Omar Merlo, que no tuvo una gran actuación.

El entrenador argentino siguió con un esquema ofensivo y luego de tanto de Ortíz pasó varios apuros atrás que Álvarez supo responder positivamente. Y es que el club chileno se fue con todo al ataque y bombardeó el arco del ‘Pato’. Los ‘Celestes’ retrocedieron algunos centímetros y jugaba al contragolpe.

Del mismo modo, los jugadores de Cristal en su desesperación cometieron duras faltas y se ganaron algunas tarjetas amarillas. El jugador más peligroso de U. Española fue Mauro Caballero, que cada vez que tenía oportunidad tiraba al arco.

Para el segundo tiempo ambos equipos salieron igual, pero casi al inicio el entrenador del cuadro local hizo cambio ante la lesión de uno de sus dirigidos. Asimismo, se apoderaron de la pelota y con más calma metieron en su campo a los del Cristal, pero les faltó eficacia en los últimos metros.

Sin embargo, en el mejor momento de Unión Española apareció Cristian Ortíz y sentenció el cotejo. Su primer golpe lo hizo en el minuto ’67 con un monumental zurdazo lejos del área que se coló en el ángulo del arco rival y fue imposible de atajar para el guardameta Sánchez.

La tercera anotación vino cinco minutos después y también fue obra del atacante argentino, en una gran jugada colectiva de los ‘Cerveceros’ que terminó en un brutal disparo de ‘Tití’ con la otra pierna; nuevamente imposible para el arquero. A partir de ahí, Cristal hizo su juego, esperó, tocó, volvió loco al rival y se aseguró medio llave a la siguiente fase.

RESUMEN DEL PARTIDO

SEGUNDO TIEMPO

¡Fin del partido!

92' Cabalelro intentó anotar y su tiro se va por encima del arco.

89' Jorge Cazulo remató al arco dentro del área, pero le sale muy por arriba del travesaño.

88' Último cambio en Cristal: Carlos Espinosa reemplaza a Christofer Gonzáles.

84' 'Canchita' Gonzáles dispara al arco con la zurda, pero la pelota se va desviada.

83' Cambio en Cristal: Entra Martín Távara y se va el autor de los goles, Cristian Ortíz.

80' Cambios en Unión Española: Víctor Méndez y Gary Tello entran a reemplazar a Misael Dávila y Sebastián Varas respectivamente.

78' Cristal comienza a tocar en todo el campo y le roba la pelota a los locales.

75' Los jugadores de Unión Española caen en la provocación y cometen duras faltas en todo el campo.

GOOOOL

72' ¡Doblete de Cristian Ortíz! Cristal sale jugando y 'Canchita' abre de derecha a izquierda para 'Tití', que pisa el balón, se perfila y remata con la derecha para ponerle al ángulo.

70' Cambio en Sporting Cristal: Se va del campo Fernando Pacheco e ingresa Jesús Pretell.

69' Yulián Mejía cobra un tiro libre que se va por arriba del travesaño.

GOOOOL

67' ¡Golazo de Cristian Ortíz! 'Tití' saca un zurdazo desde fuera del área que entra por arriba del portero. Cristal 2-0 Unión Española.

65' El árbitro cobra una falta de Ezequiel Palomeque a Palacios y el colombiano recibe la amarilla tras reaccionar mal.

62' ¡SE SALVA CRISTAL! Córner a favor de Unión Española que ningun jugador local logra rematar y Cazulo saca la pelota de su área.

60' ¡UFFFF! Calcaterra metió un derechazo desde fuera del área que sale cerca del palo.

58' Unión Española se ha apoderado de la pelota y Cristal espera en su campo.

54' ¡POR POCO! Yulián Mejía disparó a la portería de Álvarez y por poco Chávez logra desviar la pelota y mandarla a tiro de esquina.

51' Horacio Calcaterra prueba al arco con un tiro desde lejos que sale rechazado.

50' Cambio en Unión Española: Entra Nicolás Mancilla y se retira lesionado Luis Pavez.

48' Luis Pavez se queda tendido sobre el césped y parece que no puede continuar y es atendido por los médicos.

47' ¡CASI! Caballero sacó un bombazo al borde del área y la pelota es rechazada a las justas por Álvarez y rebota en el travesaño.

PRIMER TIEMPO

45'+1' Luis Pavez se barre por atrás sobre 'Canchita' Gonzáles y el árbitro le cobra su cartulina amarilla.

43' Tarjeta amarilla para Patricio Álvarez por hacer tiempo a la hora del saque de meta.

43' ¡CASI! Mauro Caballero mete una volea con la zurda que se va apenas por arriba del travesaño.

40' Caballero se perfilaba al arco de cabeza, pero dentro del área comete una falta a Chávez.

38' Johan Madrid intenta con un zurdazo al arco que se va recontra desviado.

35' Yulián Mejía saca un tiro con la pierna izquierda que se va por encima del arco.

33' Christofer Gonzáles se pierde el segundo en un tiro de cabeza dentro del área que la manda afuera del arco.

30' ¡SE SALVA UNIÓN ESPAÑOLA! Cazulo remata con la derecha al ras y Sánchez ataja, pero llega Palacios y le quita la pelota en la segunda jugada y todo termina en un remate desviado de Pacheco.

27' ¡PALO! Dávila saca un centro y Varas cabecea, pero la pelota impacta en el palo.

26' Trifulca en el área de Unión Española y le queda la pelota a Cazulo, que no consigue la manda desviada.

25' ¡UFFFF! Cristian Palacios cobra un tiro libre y la pone casi el ángulo, pero Sánchez pone la mano y la manda al córner.

24' 'Tití' Ortíz remata desde lejos al ras, pero le sale débil y Sánchez embolsa la pelota.

21' Seymour remata al arco en un córner, pero Céspedes saca la pelota del arco.

18' ¡OTRO AMONESTADO! Cazulo puso la pierna muy alta sobre Dávila y el árbitro le saca la cartulina amarilla.

17' Mejía cabecea dentro del área y el balón sale por arriba del travesaño.

16' ¡SALVA ÁLVAREZ! El portero peruano se estira y evita el empate tras un derechazo de Varas.

14' Córner a favor de Unión Española que Dávila no consigue rematar bien y Álvarez tampoco pudo sacarle, pero la pelota termina afuera del arco.

13' Ortín intenta un pase bombeado al arco, pero le sale muy largo y el porero rival se queda con el esférico.

11' Palacios queda tirado en el piso tras una falta por detrás de Ajá.

9' ¡AMARILLA! Horacio Calcaterra entra fuerte sobre un jugador rival y es amonestado.

GOOOOL

6' ¡Golazo de Christofer Gonzáles! Cristian Ortíz saca un derechazo fuera del área que impacta en el palo y 'Canchita' coge el remata y dispara de cabeza. Cristal 1-0 Unión Española

2' Falta de Madrid sobre Caballero y el árbitro cobra tiro libre.

¡Empezó el partido!

ALINEACIONES CONFIRMADAS

Unión Española: Sánchez, L. Pavez C., Seymour, L. Pavez M., Aja, González, Mejía, Palomeque, Dávila, Varas, Caballero.

Sporting Cristal: Patricio Álvarez; Johan Madrid, Gianfranco Chávez, Omar Merlo, Jair Céspedes; Jorge Cazulo, Horacio Calcaterra, Cristian Ortíz; Christofer Gonzáles, Fernando Pacheco y Cristian Palacios.

LA PREVIA

EN VIVO | Sporting Cristal vs. Unión Española EN DIRECTO se enfrentan este martes desde las 19:30 (hora peruana) en el encuentro válido por la ida de la segunda fase de la Copa Sudamericana 2019. El partido se jugará en el Estadio Santa Laura vía TRANSMISIÓN ONLINE de DIRECTV Sports.

📸Imágenes del entrenamiento del primer equipo - lunes 20 de mayo de 2019 pic.twitter.com/4BpLBBFEj7 — Sporting Cristal (@ClubSCristal) 20 de mayo de 2019

Sporting Cristal tiene un difícil reto por delante este martes en tierras mapochas, y es que el cuadro celeste no gana en Chile por un torneo de Conmebol desde el año 2003 cuando venció a la Universidad Católica.

Claudio Vivas quiere dar vuelta a la página de inmediato luego de la dura derrota sufrida el pasado fin de semana por 2-0 ante Mannucci. Por ello, ante el cuadro chileno Sporting Cristal no se guardará nada y mandará cuarteto ofensivo conformado por Pacheco, Ortíz, Gonzáles, dejando solo en punta al ‘Chorri’ Palacios.

Por su parte, Unión Española llega a este partido con un buen presente, y es que ha obtenido dos victorias consecutivas en las últimas fechas del torneo chileno. Además, tendrá un condimento especial con Yulian Mejía quien enfrentará a su ex equipo con quien fue campeón del fútbol peruano en el 2018.

SPORTING CRISTAL VS. UNIÓN ESPAÑOLA EN VIVO | POSIBLES ALINEACIONES

Sporting Cristal : Patricio Álvarez; Johan Madrid, Renzo Revoredo, Omar Merlo, Edinson Chávez; Christopher Gonzáles, Jorge Cazulo, Horacio Calcaterra; Cristian Ortiz, Cristian Palacios y Fernando Pacheco. Entrenador: Claudio Vivas.

Unión Española : Diego Sánchez; Luis Pavez, Ezequiel Palomeque, Mario Larenas, José Aja; Rodrigo González, Yulián Mejía, Misael Dávila, Felipe Seymour; Sebastián Varas y Mauro Caballero. Entrenador: Fernando Díaz.

Horarios del SPORTING CRISTAL VS. UNIÓN ESPAÑOLA EN VIVO

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 7:30 p.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York): 8:30 p.m.

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 6:30 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 8:30 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 9:30 p.m.

¿Dónde ver EN VIVO y ONLINE el SPORTING CRISTAL VS. UNIÓN ESPAÑOLA EN VIVO?

El SPORTING CRISTAL VS. UNIÓN ESPAÑOLA EN VIVO será transmitido a través de DIRECTV Sports desde las 7:30 p.m. Puedes seguir el minuto a minuto del partido por la ida de la segunda fase de la Copa Sudamericana en Libero.pe.