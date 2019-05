Peñarol vs Deportivo Cali EN VIVO: chocan por la ida de la segunda fase de la Copa Sudamericana 2019

Peñarol vs Deportivo Cali EN VIVO | este miércoles 22 de mayo por la ida de la segunda fase de la Copa Sudamericana 2019. Este duelo está pactado para las 5:15 p.m. (hora peruana) en el estadio Monumental de Palmaseca EN DIRECTO vía DirecTV Sports para toda Latinoamérica. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las mejores jugadas, goles, incidencias con el minuto a minuto por Líbero.pe.

Peñarol vs Deportivo Cali EN VIVO se ven las caras en un vibrante encuentro que se jugará en Colombia. La visita llega con la moral al tope para este duelo en donde estrenarán su reciente título ya que tras vencer 1-2 al Fénix, se quedaron con el Torneo Apertura de Uruguay.

Además, Peñarol atraviesa un gran momento en el torneo local. No conocen la derrota desde hace diez partidos y quieren dejar atrás la temprana eliminación en Copa Libertadores al no poder vencer como local al Flamengo en la última fecha.

Para este duelo, el DT de Peñarol, Luis Diego López, pondrá a lo mejor de su plantilla teniendo como eje a los mundialistas 'Cebolla' Rodríguez y Walter Gargano, quienes confían en traer un buen resultado de Palmaseca.

Por el lado del local, Deportivo Cali también llega de buena forma a este duelo. Los 'azucareros' vencieron 3-1 al Atlético Nacional y ocupan el tercer lugar del grupo B de los cuadrangulares semifinales de Colombia y mantienen vivas sus chances de llegar a la final.

El DT Lucas Pusineri podrá contar para este duelo con Agustín Palavecino, Féiver Mercado y Carlos Rodríguez, jugadores que antes no pudieron ser inscritos al haberse cerrado las inscripciones.

Peñarol vs Deportivo Cali | Alineaciones probables

XI Peñarol: Dawson; González, Formiliano, Lema, Hernández; Núñez, Pereira, Gargano, B. Rodríguez, C. Rodríguez; Viatri.

XI Deportivo Cali: Vargas; Angulo, Rosero, Delorenzi, Andrade, C. Rodríguez, Colorado, River, Mosquera, Palavecino;

Dinenno.

Horarios del Peñarol vs Deportivo Cali

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 5:15 p.m.

Estados Unidos: 5:15 p.m. (ET) / 3:15 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 4:15 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 6:15 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 7:15 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 1:15 a.m. (del día siguiente)

Dónde ver el Peñarol vs Deportivo Cali

DirecTV Sports

Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO el Peñarol vs Deportivo Cali?

En Internet el duelo entre Peñarol vs Deportivo Cali, Libero.pe realizará una transmisión del minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.