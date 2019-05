EN VIVO Atlético Nacional vs Fluminense ONLINE por la Copa Sudamericana

Este jueves en el estadio Maracaná se enfrentan Atlético Nacional vs Fluminense EN VIVO ONLINE EN DIRECTO vía la señal de DirecTV Sports por el duelo de ida de la Copa Sudamericana. El encuentro lo podrás seguir desde las 7:30 p.m. / Hora peruana, y también Libero.pe te traerá todas las incidencias como los goles, las jugadas polémicas y el resumen completo.

Atlético Nacional ya están en Brasil y hoy muy temprano el plantel Verdolaga entrenó en el propio Maracaná. El equipo de Paulo Autori viene complicado y su cabeza podría rodar si no consigue resultados positivos. En el cuadrangular de la Liga Águila todavía no conoce la victoria y se aleja de su lucha por el título. "Es una situación difícil pero no estamos muertos" señaló Barcos.

Fluminense por su parte llega motivado a este encuentro y más por jugar ante sus hinchas en el mítico Maracaná. El equipo de Fernando Diniz viene de golear Cruzeiro por el Brasileirao y busca asegurar la clasificación de local para luego definir su clasificación el próximo miércoles en Colombia.

Já são mais de 13 mil Tricolores garantidos na partida de amanhã, contra o Atlético Nacional-COL, e você não pode ficar de fora! Corra para fazer parte dessa festa na #NossaCasa! pic.twitter.com/sFeuqfYZBT — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) 22 de mayo de 2019

Los brasileños buscarán quieren asegurar la clasificación en Brasil. "Sabemos que necesitamos cumplir en casa porque el adversario es muy peligroso jugando en Colombia y tenemos que viajar con tranquilidad. El partido del jueves no será de los más tranquilos, pero es importante que consigamos ganar", valoró el lateral Gilberto

Fluminense vs Atlético Nacional EN VIVO: alineaciones Copa Sudamericana

Fluminense: Agendor; Gilberto, Nino, Matheus Ferraz, Caio Henrique; Allan; Luciano, Daniel, Ganso, Leo Melo; Y. González.

Atlético Nacional: Cuadrado; Palacios, Bocanegra (C), Hernández, Machado; Gómez, Rovira; Ceppelini, A. Ramírez (J. Ramírez), Hernández; Barcos.

Estadio: Maracaná, de la ciudad brasileña de Río de Janeiro.

Árbitro: El chileno Roberto Tobar será asistido en las líneas por sus compatriotas Christian Schiemann y Claudio Ríos y en el VAR por César Deischler.

Hora: 7: 30 pm.

Fluminense vs Atlético Nacional EN VIVO: horarios mundial de la Copa Sudamericana

Colombia: 7:30 p.m.

Perú 7:30 p.m.

Argentina 9:30 p.m.

México 7:70 p.m.

Estados Unidos 7:30 p.m.

Fluminense vs Atlético Nacional EN VIVO: Guía de TV Copa Sudamericana

Argentina DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Australia beIN SPORTS 2, Kayo Sports, beIN Sports Connect

Bolivia COTAS Televisión

Brasil DAZN Brazil

Canadá beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español, DAZN, beIN SPORTS CONNECT Canada

Chile DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Croacia Arena Sport 3

Ecuador DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Perú DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Portugal Sport TV2

Puerto Rico DIRECTV Sports Puerto Rico

Qatar beIN Sports HD 4

Emiratos Árabes Unidos beIN Sports HD 4

Estados Unidos beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS

Uruguay DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes