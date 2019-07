Copa Sudamericana: Sporting Cristal y el increíble precio para ver a los celestes en Venezuela [FOTO]

Sporting Cristal no tiene tiempo para lamentos. Los celestes tienen un duelo clave este martes 23 de julio por los octavos de final de la Copa Sudamericana en donde buscarán conseguir un buen resultado para definir la llave en Lima.

Es por ello que el plantel de Sporting Cristal ya está próximo a viajar rumbo a Venezuela y aunque es muy complicado que exista presencia de hinchas celestes por la situación que atraviesa el país llanero, se conocieron los precios para el duelo que se llevará a cabo en el Estadio José Encarnación Romero de la ciudad de Maracaibo.

El costo para el ticket más económico es de 5,000 bolívares que en moneda norteamericana equivale a medio dólar. Por ende, en soles es s/ 1.66.

Mientras que la entrada más alta para ver el Zulia vs Sporting Cristal es de 40,000 bolívares ( equivalente a unos 4 dólares norteamericanos). En moneda peruana, vale s/ 13.

Sin duda que precios al alcance del bolsillo de muchos peruanos, pero el contexto en el que se vive en Venezuela es totalmente distinto ya que el sueldo mínimo en el pais vinotinto es justamente 40.000 bolívares.

De momento no se conoce si algún hincha de Sporting Cristal viajará a Venezuela para alentar a su equipo, aunque en redes sociales muchos seguidores celestes comentaron que era difícil debido a los constantes saqueos que hay en las principales ciudades de aquella nación así como los enfrentamientos entre ciudadanos y las fuerzas del orden que obedecen a Nicolás Maduro.

Sporting Cristal no jugó con muchos de sus titulares ante Alianza Lima pensando en el partido del martes ante Zulia por lo que terminó cayendo 2-1 en Matute. El único tanto cervecero lo hizo Omar Merlo cerca del final.

#Primera | ¡🚨 Así será la venta por taquilla 🚨!



🗓 Sábado y Domingo

🕙 De 10:00 am a 2:00 pm

🏟 Taquillas del "Pachencho".



🗓 Lunes

🕘 De 9:00 am a 4:00 pm

🏟 Taquillas del "Pachencho".



🗓 Martes

🕘 Desde las 9:00 am

🏟 Taquillas del Luis Aparicio.



⚽⚫🔵⚡ #VamosZulia pic.twitter.com/tkTC4rltvh