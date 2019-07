Cristal vs Zulia FC EN VIVO [DIRECTV] partido de vuelta octavos de final Copa Sudamericana 2019

¡Llegó el día esperado! Este martes EN VIVO ONLINE EN DIRECTO Sporting Cristal vs Zulia FC vía DirecTV Sports se enfrentan en Matute por el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2019. Todas las incidencias desde las 5:15 p.m. / hora peruana, lo encontrará al instante a través de Libero.pe como: los goles, las polémicas, el VAR y el resumen completo del partido.

Necesita voltear el 1-0 de la ida

Sporting Cristal entrenó la mañana de este lunes pensando en el duelo de este martes. El equipo de Claudio Vivas tiene en mente voltear el marcador de la donde perdieron 1-0, es por ello, que deberán estar finos en todas las líneas, caso contrario, podría costarle demasiado caro el encuentro.

"Para ganar mañana necesitamos ambición y atención en los duelos individuales. El equipo está con todas las ganas del triunfo. Debemos controlar bien la ansiedad ante la presión del partido. Pedimos a la hinchada su apoyo incondicional", señaló Claudio Vivas en la previa del encuentro.

¿Y Zulia FC? El equipo venezolano no se confía del resultado que consiguieron en la ida. “Estamos hablando de uno de los grandes rivales de Sudamérica, el mejor de Perú... El resultado que conseguimos en Maracaibo es corto, pero eso no nos preocupa sino poder seguir haciendo las cosas como las venimos logrando, contrarrestando los puntos clave del rival y siendo fuertes en todo momento. Tenemos confianza en el trabajo de todos estos meses”, dijo el veterano y capitán del equipo.

Colón espera al ganador en cuartos de final

El ganador de esta llave, ya sea Zulia o Spoting Cristal, enfrentará en cuartos de final de la Copa Sudamericana 2019 a Colón que viene de eliminar a Argentinos Juniors en la tanda de penales. Esta instancia se jugará el 20 de agosta la ida y una semana después (27) se disputará la vuelta. El club argentino será primero local y luego jugará de visita.

Cristal vs Zulia FC EN VIVO | probables alineaciones por la Copa Sudamericana 2019

Sporting cristal: J. Álvarez, J. Madrid, R. Renvoredo, O. Merlo, J. Céspedes, J. Cazulo, H. Calcaterra, C. Ortiz; F. Pacheco, C. Gonzales, C. Palacios.

Zulia FC: L. Morales; D. Rivillo, G. León, A. Maldonado, G. Benitez; J. Martínez, E. Hernández; B. Velásquez, A. Zambrano, F. Feltscher, J. Paredes

Sudamericana Octavos de Final | Sporting Cristal vs Zulia FC EN VIVO

Fecha: Martes 30 de Julio de 2019

Estadio: Alejandro Villanueva (Lima, Perú).

Hora: 5:15 pm (Hora Venezolana).

Árbitro principal: Anderson Daronco (Brasil)

Asistentes: Danilo Manis y Guilherme Dia Camilo (Brasil)

Cuarto árbitro: Wagner Magalhaes (Brasil)

Árbitros VAR: Raphael Claus (Brasil)

Ayudantes VAR: Luiz Flavio de Oliveira y Rodrigo Correa (Brasil)

Observador VAR: Ubaldo Aquino (Paraguay)

Inspector de árbitros: Juan Corozo (Ecuador)

Transmisión televisiva: Directv Sports, Canal 1610

¿Qué canales transmite EN VIVO la Copa Sudamericana 2019?

DirecTV Sports tiene los derechos exclusivos de la Copa Sudamericana 2019. Es decir, todos los encuentros, sea octavos de final, cuartos, semifinales y la final única irá EN VIVO y EN DIRECTO por el canal mencionado.

¿Dónde se jugará la final de la Copa Sudamericana 2019?

En inicio se iba a disputar en el Estadio Nacional de Lima, luego se cambió de sede por decisión de la Conmebol y se confirmó que Paraguay albergará esta histórica final única.

Sporting Cristal vs. Zulia: Horarios en el mundo para VER la Copa Sudamericana

Perú: 5:15 p.m.

Colombia: 5:15 p.m.

Ecuador: :15 p.m.

Venezuela: 6:15 p.m

Bolivia: 6:15 p.m

Argentina: 7:15 p.m

Uruguay: 7:15 p.m

Chile: 6:15 p.m

Paraguay: 6:15 p.m