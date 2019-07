EN VIVO Sporting Cristal vs. Zulia desde Matute por los octavos de final de la Copa Sudamericana

HOY martes EN VIVO EN DIRECTO Sporting Cristal vs Zulia FC se enfrentan en Matute por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2019. Los celestes deberán ganar con una diferencia de dos goles si quieren avanzar a los cuartos. En Líbero.pe podrá ver los goles, las polémicas, el VAR y el resumen completo del partido.



Claudio Vivas mandará un once ofensivo para encaminar la hazaña con la presencia de Fernando Pacheco por las bandas junto a Christofer Gonzalez.

Por el lado del cuadro venezolano, llega con la moral al tope tras ganar en el debut de su campeonato a Zamora y tomará algunas precauciones para mantener la ventaja lograda con el gol anotado por el suizo-venezolano Frank Feltscher.

Cabe señalar que será la primera vez que el VAR se utilizará en el Perú, como lo anunció la Conmebol, desde la etapa de octavos de final el video arbitraje será requerido por los jueces en todos los partidos.

ristal vs Zulia FC EN VIVO | probables alineaciones por la Copa Sudamericana 2019

Sporting cristal: J. Álvarez, J. Madrid, R. Renvoredo, O. Merlo, J. Céspedes, J. Cazulo, H. Calcaterra, C. Ortiz; F. Pacheco, C. Gonzales, C. Palacios.

Zulia FC: L. Morales; D. Rivillo, G. León, A. Maldonado, G. Benitez; J. Martínez, E. Hernández; B. Velásquez, A. Zambrano, F. Feltscher, J. Paredes

Sudamericana Octavos de Final | Sporting Cristal vs Zulia FC EN VIVO

Fecha: Martes 30 de Julio de 2019

Estadio: Alejandro Villanueva (Lima, Perú).

Hora: 5:15 pm (Hora Venezolana).

Árbitro principal: Anderson Daronco (Brasil)

Asistentes: Danilo Manis y Guilherme Dia Camilo (Brasil)

Cuarto árbitro: Wagner Magalhaes (Brasil)

Árbitros VAR: Raphael Claus (Brasil)

Ayudantes VAR: Luiz Flavio de Oliveira y Rodrigo Correa (Brasil)

Observador VAR: Ubaldo Aquino (Paraguay)

Inspector de árbitros: Juan Corozo (Ecuador)

Transmisión televisiva: Directv Sports, Canal 1610

¿Qué canales transmite EN VIVO la Copa Sudamericana 2019?

DirecTV Sports tiene los derechos exclusivos de la Copa Sudamericana 2019. Es decir, todos los encuentros, sea octavos de final, cuartos, semifinales y la final única irá EN VIVO y EN DIRECTO por el canal mencionado.

¿Dónde se jugará la final de la Copa Sudamericana 2019?

En inicio se iba a disputar en el Estadio Nacional de Lima, luego se cambió de sede por decisión de la Conmebol y se confirmó que Paraguay albergará esta histórica final única.

Sporting Cristal vs. Zulia: Horarios en el mundo para VER la Copa Sudamericana

Perú: 5:15 p.m.

Colombia: 5:15 p.m.

Ecuador: :15 p.m.

Venezuela: 6:15 p.m

Bolivia: 6:15 p.m

Argentina: 7:15 p.m

Uruguay: 7:15 p.m

Chile: 6:15 p.m

Paraguay: 6:15 p.m