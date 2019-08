Colón vs Zulia EN VIVO vía ESPN y Directv Sports: por cuartos de final de la Copa Sudamericana

Colón vs Zulia EN VIVO vía Directv Sports y ESPN | este jueves 15 de agosto desde las 7:30 p.m. (hora peruana) por cuartos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro se jugará en el Estadio Brigadier General Estanislao López de Santa Fe y también será transmitido por la señal de DAZ y SporTV. Sigue las incidencias, con videos al instante, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

El árbitro del encuentro será Eber Aquino. No ha sido el mejor inicio de Colon de Santa Fe en esta nueva temporada 2019-20, dando un giro drástico por lo mostrado a final de la campaña anterior. El equipo dirigido por Pablo Lavallén solo ha ganado un partido de los 5 que ha disputado recientemente y el problema se hace más grave todavía, porque solo anotaron un gol en esos juegos.

Recordemos que iniciaron con participación en la Sudamericana, logrando superar a Argentinos Jrs. tras ganar 1-0 la vuelta en casa y forzar a la tanda de penales. Dejando ese resultado de lado, perdió 1-0 ante el bicho y con Patronato en el debut por la Superliga, además de tropezar 2-0 con Huracán en la siguiente fecha. ¿Cuál fue la otra derrota? Fue ante Zulia, en Venezuela, rival que se avecina.

Los ‘Negriazules’ quieren seguir haciendo historia en el torneo internacional y el resultado obtenido en el primer juego, a pesar de ser mínimo, ha generado alta expectativa en los hinchas. En la llave de los octavos de final, Zulia dejó en el camino a Sporting Cristal tras caer 3-2 en la vuelta, pero los goles de visita fueron suficientes para consumar su histórica clasificación.

Abel Casquete fue el encargado de desatar la locura en el Pachencho Romero hace una semana, a los 88 minutos. El agónico triunfo deja con mejores opciones a los dirigidos por Francesco Stifano y se enfocan es lograr dar el golpe en Argentina para meterse a semifinales de la Sudamericana 2019. Las apuestas tienen a Colón como favorito, aunque esta semana ya hubo sorpresas con Independientes.

#Primera | 📋 Estos son los convocados por el director técnico Francesco Stifano (@stifanodt) para enfrentar mañana a @colonoficial por la vuelta de los cuartos de final de la #Sudamericana. ⚽⚫🔵⚡ #VamosZulia pic.twitter.com/OxyvV4gUPY — Zulia Fútbol Club (@Zulia_FC) August 15, 2019

Colón vs Zulia: Posibles alineaciones por la Copa Sudamericana

XI Colón: Ignacio Chicco; Alex Vigo, Lucas Acevedo, Emanuel Olivera, Gonzalo Escobar; Christian Bernardi, Matías Fritzler, Rodrigo Aliendro, Marcelo Estigarribia; Luis Rodríguez y Wilson Morelo. DT. Pablo Lavallén.



XI Zulia: Leo Morales; Gabriel Benítez, Andrés Maldonado, Jerry León, Leonardo de la Hoz; Albert Zambrano, Evelio Hernández, José Martínez, Frank Feltscher; Júnior Paredes y Brayan Moya. DT. Francesco Stifano.

Guía de canales del Colón vs Zulia por la Copa Sudamericana

Argentina: ESPN Play Sur, DIRECTV Play Deportes, ESPN2 Sur, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: ESPN Play Sur, COTAS Televisión, ESPN2 Sur

Brasil: DAZN Brasil

Canadá: beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS en Español

Chile: DIRECTV Sports Chile, CDF HD, ESPN2 Sur, DIRECTV Play Deportes, ESPN Play Sur

Colombia: ESPN2 Andina, DIRECTV Sports Colombia, ESPN Play Sur, DIRECTV Play Deportes

Curacao: DIRECTV Sports Caribbean

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, ESPN Play Sur, DIRECTV Play Deportes, ESPN2 Andina

Internacional: Bet365

Italia: DAZN

Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur, Tigo Sports+

Perú: ESPN2 Sur, DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes, ESPN Play Sur

Portugal: Sport TV1

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico

Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA

Uruguay: ESPN2 Sur, DIRECTV Sports Uruguay, ESPN Play Sur, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, ESPN2 Andina, ESPN Play Sur, DIRECTV Play Deportes

A qué hora juegan Colón vs Zulia EN VIVO por Directv Sports y ESPN

Perú: 7.30 p.m.

México (Centro): 7.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5.30 p.m.

México (Noroeste): 4.30 p.m.

Ecuador: 7.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 10.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 6.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 7.30 p.m.

Colombia: 7.30 p.m.

Argentina: 9.30 p.m.

España: 2.30 a.m. (jueves 15 de agosto)

España (Islas Canarias): 1.30 p.m. (jueves 15 de agosto)

Uruguay: 9.30 p.m.

Paraguay: 9.30 p.m.

Chile: 8.30 p.m.

Brasil: 9.30 p.m.

Bolivia: 8.30 p.m.

Venezuela: 8.30 p.m.

Canadá: 7.30 p.m.

Costa Rica: 6.30 p.m.

Guatemala: 6.30 p.m.

Honduras: 6.30 p.m.

El Salvador: 6.30 p.m.

Puerto Rico: 8.30 p.m.

República Dominicana: 8.30 p.m.

Panamá: 7.30 p.m.

Italia: 2.30 a.m. (jueves 15 de agosto)

Francia: 2.30 a.m. (jueves 15 de agosto)

Alemania: 2.30 a.m. (jueves 15 de agosto)

Portugal: 2.30 a.m. (jueves 15 de agosto)

Holanda: 2.30 a.m. (jueves 15 de agosto)

Inglaterra: 1.30 a.m. (jueves 15 de agosto)

Colón vs Zulia EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Colón vs Zulia, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.