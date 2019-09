Copa Sudamericana 2019 EN VIVO: Programación, canal y fecha de las semifinales del torneo Conmebol

La Copa Sudamericana 2019 es el segundo torneo de gran gran importancia en esta parte del continente, desatando muchas emociones entre los hinchas de los equipos participantes. La etapa de semifinales se pone en marcha esta semana, quedando cuatro representantes de tres países: Colón (Argentina), Independiente del Valle (Ecuador), Corinthians y Atlético Mineiro (Brasil).

Tal como ya lo había previsto la Conmebol desde el año pasado, la edición de la Copa Sudamericana en disputa tendrá la final en un solo partido, el cual se jugará en el Estadio General Pablo Rojas de Paraguay, popularmente conocido como ‘La Nueva Olla’. Solo quedan cuatro equipos que aspiran, en estas dos semanas, quedarse con el boleto a la gran definición, el próximo 9 de noviembre.

Corinthians vs Independiente del Valle - Arena Corinthians (São Paulo)

Ida: miércoles 18 y vuelta: miércoles 25 de septiembre (ambos a las 7:30 p.m. hora peruana)

El presente del Corinthians, por lo visto en el Brasileirao, no es de los mejores recientemente, a pesar de estar peleando en los primeros lugares. El último fin de semana cayeron 1-0 ante Fluminense, mientras que la fecha anterior igualaron 2-2 ante Ceará en casa, tras estar ganando 2-0. Fábio Carille es el entrenador, que buscará la gloria, teniendo al experimentado Vágner Love de goleador.

Al frente tendrán al Independiente del Valle, rival que mantiene una gran temporada en Ecuador y en el torneo internacional. Para meterse a semifinales de la Sudamericana, el ‘Negriazul’ dejó en el camino a su homónimo argentino, favorito en dicha instancia, tras ganar en casa por la mínima diferencia. ¿El DT español Miguel Ángel Ramírez volverá a dar la sorpresa?

Colón de Santa Fe vs Atlético Mineiro - Estadio ‘El Cementerio de los Elefantes’

Ida: jueves 19 y vuelta: jueves 26 de septiembre (ambos a las 7:30 p.m. hora peruana)

El Colón de Pablo Lavallén ha mostrado un grato rendimiento, situación que ilusiona a todos sus hinchas. La imponente fanaticada buscará que ‘El Cementerio de los Elefantes’ vuelve a hacer prevalecer su nombre, motivados mucho más por la última goleada sobre Zulia de Venezuela (4-0), con una gran actuación de Luis ‘Pulga’ Rodríguez y Federico Lértora. Van con todo.

Atlético Mineiro, que perdió cuatro de los últimos cinco partidos que disputó, marcha relegado en el torneo local, aunque muestra una cara distinta en la Sudamericana. De hecho, solo perdieron una vez a lo largo de los 6 juegos en el certamen: fue en el debut ante Unión La Calera. El colombiano Yimmi Chará, Nathan y Vinícius Goes son las figuras a seguir en el equipo de Rodrigo Santana.

¿En qué canales ver las semifinales de la Copa Sudamericana 2019 EN VIVO?

A qué hora juegan semifinales de la Copa Sudamericana 2019 EN VIVO por Directv Sports

Semifinales Copa Sudamericana EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet los duelos de semifinales de la Copa Sudamericana 2019, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias de los encuentros y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar cada cotejo.