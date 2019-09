Colón vs Atlético Mineiro EN VIVO vía Directv Sports: en semifinal de la Copa Sudamericana

Colón vs Atlético Mineiro EN VIVO vía Directv Sports | este jueves 26 de septiembre desde las 7:30 p.m. (hora peruana) en semifinal vuelta de la Copa Sudamericana 2019. El encuentro se jugará en el Estádio Raimundo Sampaio de Belo Horizonte y también será transmitido por ESPN Play, DAZN y beIN Sports. Sigue las incidencias, con videos al instante, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

El colombiano Andrés Rojas será el encargado de dirigir las acciones. La ventaja en la llave, aunque mínima, es del Colón de Santa Fe. El equipo dirigido por el entrenador Pablo Lavallén logró un agónico, pero fundamental triunfo en 'El Cementerio de los elefantes', por el marcador de 2-1, luego de una impresionante reacción en el segundo tiempo. La victoria fue totalmente merecida.

Marcos "el chino" Maidana visitó hoy la concentración y compartió un grato momento con los jugadores de la Institución 🔴⚫💪🏻 pic.twitter.com/5sxJWf2HhF — Club Atlético Colón (@ColonOficial) September 25, 2019

La principal figura de aquel partido fue Luis Miguel ‘Pulga’ Rodríguez, que no solo aportó con el gol del triunfo, sino que continuamente fue un dolor de cabeza para la defensa del equipo brasileño. Antes, el colombiano Wilson Morelo se había encargado de poner las cosas a la par. La presión, el buen juego colectivo, además de la agresividad, hacen al Colón un equipo de temer.

Si bien es cierto, marchan algo relegados en la Superliga Argentina, es claro que el ‘Sabalero’ ha puesto todas sus armas en la Copa Sudamericana. El último fin de semana tropezaron con Lanús (3-2), aunque presentando un equipo con muchas variantes. Solo un partido los separa de la gran final del certamen internacional, donde espera Independiente de Valle.

El Atlético Mineiro solo necesita de una victoria por la mínima diferencia en casa para superar esta llave, aunque por los antecedentes recientes no parece ser fácil. En total, el Albinegro suma 5 derrotas consecutivas (4 en el Brasileirao, donde están muy relegados). Juan Cazares y Yimmi Chará serán los líderes en ofensiva, con más inventiva que presencia de ‘9’. ¿El dúo será efectivo?

Colón vs Atlético Mineiro: Posibles alineaciones por la Copa Sudamericana

XI Colón: Leonardo Burián; Alex Vigo, Guillermo Ortíz, Emanuel Olivera y Gonzalo Escobar; Fernando Zuqui, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora y Marcelo Estigarribia; Luis Rodríguez y Wilson Morelo. DT: Pablo Lavallén.

XI Atlético Mineiro: Cleiton; Patric, Iago Maidana, Réver y Fábio Santos; Elías, José Wellison, Jair y Vinicius; Yimmi Chará y Juan Cazares. DT: Rodrigo Santana.

Pronósticos del Colón vs Atlético Mineiro EN VIVO por la Copa Sudamericana

PSG Empate Reims Betsson 5.40 3.65 1.56 Bet365 5.50 3.40 1.61 InkaBET 6.00 3.70 1.65

A qué hora juegan Colón vs Atlético Mineiro EN VIVO por Directv Sports en la Copa Sudamericana

Perú: 7.30 p.m.

México (Centro): 7.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5.30 p.m.

México (Noroeste): 4.30 p.m.

Ecuador: 7.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 10.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 6.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 7.30 p.m.

Colombia: 7.30 p.m.

Argentina: 9.30 p.m.

España: 2.30 a.m. (viernes 27 de septiembre)

España (Islas Canarias): 1.30 p.m. (viernes 27 de septiembre)

Uruguay: 9.30 p.m.

Paraguay: 9.30 p.m.

Chile: 8.30 p.m.

Brasil: 9.30 p.m.

Bolivia: 8.30 p.m.

Venezuela: 8.30 p.m.

Canadá: 7.30 p.m.

Costa Rica: 6.30 p.m.

Guatemala: 6.30 p.m.

Honduras: 6.30 p.m.

El Salvador: 6.30 p.m.

Puerto Rico: 8.30 p.m.

República Dominicana: 8.30 p.m.

Panamá: 7.30 p.m.

Italia: 2.30 a.m. (viernes 27 de septiembre)

Francia: 2.30 a.m. (viernes 27 de septiembre)

Alemania: 2.30 a.m. (viernes 27 de septiembre)

Portugal: 2.30 a.m. (viernes 27 de septiembre)

Holanda: 2.30 a.m. (viernes 27 de septiembre)

Inglaterra: 1.30 a.m. (viernes 27 de septiembre)

¿En qué canales juega Colón vs Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana EN VIVO?

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur, COTAS Televisión

Brasil: DAZN Brasil

Chile: DIRECTV Sports Chile, CDF HD, ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Colombia: ESPN Play Sur, DIRECTV Sports Colombia, ESPN2 Andina

Ecuador: ESPN2 Andina, DIRECTV Sports Ecuador, ESPN Play Sur

Alemania: DAZN, Sport1 +

Internacional: Bet365

Países Bajos: Fox Sports 4, Fox Sports Go

Paraguay: ESPN Play Sur, Tigo Sports+, ESPN2 Sur

Perú: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur, DIRECTV Sports Peru

Portugal: Sport TV LIVE, Sport TV1

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico

España: DAZN Spain

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur, DIRECTV Sports Venezuela

Colón vs Atlético Mineiro EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Colón vs Atlético Mineiro, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.