Periodistas bolivianos elogiaron juego de FBC Melgar tras victoria ante Nacional de Potosí

FBC Melgar nos brindó la primera alegría internacional y esperemos que no sea la última. El cuadro dirigido por Carlos Bustos sorprendió a un deslucido Nacional de Potosí que no pudo aprovechar sus argumentos en la altura del estadio Víctor Agustín Ugarte (4,067 metros sobre el nivel del mar).

Justamente ese detalle llamó seriamente la atención. Los jugadores del club rojinegro mostraron un físico importante durante el cotejo. Incluso, las contrataciones recién llegadas (como el caso de Othoniel Arce), se acoplaron rápidamente en beneficio de la institución.

PUEDES VER:

Empero, fue vital que Carlos Cáceda le ataje el penal a Mauro Bustamante. El delantero argentino tuvo la gran posibilidad de abrir el marcador a favor del cuadro del 'Altiplano', sin embargo, la 'Pantera' interpretó el remate y pudo desviarlo.

Copa Sudamericana 2020 | FBC Melgar recibe elogios de periodistas bolivianos

Con todo lo mencionado, se dicta que FBC Melgar tuvo un partido complicado y fue así. Cuando tuvo la posibilidad de liquidar a su rival de turno no lo hizo y permitió que este crezca, no obstante, no hay que ser mezquino en señalar que es muy importante dicha victoria a nivel internacional.

Esto fue resaltado por las diferentes narraciones bolivianas que llevaron el cotejo al vecino país. "Astuto Joel Sánchez para encontrar el espacio y anotar con pierna derecha", refiere uno de los periodistas durante la transmisión del partido por la Copa Sudamericana.

"Equivocación en salida del cuadro de Nacional de Potosí. Quedan tres contra tres en ataque y defensa. Espacio necesario para que Sánchez pueda habilitar (a Arce) para que el número 9 logre dormir la pelota en su pecho y la deje servida para su pierna más hábil y la mande a guardar al arco del portero Roca. Llega la alegría para los jugadores peruanos y extranjeros, que destacan como este delantero".

FBC Melgar dio un gran paso para acceder a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. El partido de vuelta - que se jugará en el Estadio de la UNSA - se realizará el próximo 18 de febrero a las 7:30 p. m. (hora peruana).

¿Cómo se realizará la Fase 2 de la Copa Sudamericana?

De acceder a la siguiente fase, FBC Melgar tendrá que esperar al sorteo que se ejecutará en el próximo mes de mayo. Se colocará a los equipos en dos bombos. En el Bombo 1 serán ubicados diez clubes que llegarán de la Copa Libertadores 2020 (por haber ocupado el tercer lugar en sus respectivos grupos). Se le sumarán seis equipos que tuvieron mejor desempeño en la Fase 1 de la Copa Sudamericana 2020. Las 16 instituciones restantes serán trasladadas al Bombo 2.

El sorteo empezará de la siguiente manera: se extraerán primero bolilleros del Bombo 2 y recibirán la denominación de O1 al O16. Estas llaves serán emparejadas una vez que se inicie con el Bombo 1: allí se determinará quienes arrancan de local y quienes de visita.

¿Cómo se realizará los octavos de final de la Copa Sudamericana?

Una vez superada la Fase 2, los clubes ganadores recibirán números del 1 al 16. Según el orden de las llaves de los octavos, se enfrentarán en forma predeterminada los mejores con los peores ubicados (O1 vs O16, O2 vs O15 y así sucesivamente). En las llaves posteriores (cuartos y semifinal), iniciará de local el que tenga el número de menos orden.