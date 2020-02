Grau vs River Plate: Diego Ramírez y su golazo para el 2-1 que les da vida en la Sudamericana [VIDEO]

Atlético Grau no se quedó con las manos vacías, pese a no redondear su mejor actuación en la Copa Sudamericana. A pesar de ello, logró achicar la ventaja de River Plate de Uruguay con un golazo que anotó Diego Ramírez, al ángulo desde el borde del área.

El equipo de Pablo Zegarra quedó en desventaja solo en 24 minutos de juego, producto de los goles de Juan Olivera (16') y Pablo Neris (24'), lo que golpeó mucho. A pesar de ello, el Atlético Grau no bajó los brazos, aunque no encontraba los caminos para el gol.

Sin embargo, a poco del final, lograron a tener vida en el partido. Un buena jugada por la derecha, dentro del área, terminó con un centro atrás de Carlos Gonzales, que nadie conectó, ni los jugadores del 'albo que llegaban ni la defensa de River Plate en retroceso.

Justo al borde del área, Diego Ramírez controló, se acomodó para su pierna derecha y sacó un remate con más colocación que potencia y fue espectacular. El balón se clavó en el ángulo izquierdo del portero Gastón Olveira, que no tuvo ninguna reacción posible.

Así se concretó el empate en el marcador, creció la ilusión de poder igualar el duelo con los pocos minutos que quedaban, pero no lograron hacerlo. No obstante, no todo está dicho, pues falta el duelo de vuelta que se disputará en Uruguay en unas semanas.

En encuentro de vuelta será el 25 de febrero a las 5:15 p.m. (hora peruana) en Uruguay. En lo que va de la temporada, Atlético Grau solo suma una victoria de los 4 partidos que disputó. Fue un 3-0 sobre Binacional, en estadio neutral, por la Supercopa Peruana.