Fernando Pacheco: Fluminense definirá clasificación en la Sudamericana sin el atacante peruano [VIDEO]

La destacada actuación de Fernando Pacheco con la camiseta de Fluminense ha despertado grandes elogios, pues muchos consideran que se trata de una estrella en potencia. Los hinchas fueron los más emocionados con el extremo peruano y exigieron que ya sea titular.

Una asistencia y acciones anuladas en el clásico ante Flamengo hicieron que Fernando Pacheco sea una importante arma para el DT Odair Hellmann. El Brasileirao todavía no empieza, pero el ‘Flu’ tiene otros frentes importantes todavía en disputa, como la Copa Sudamericana.

Fernando Pacheco no jugará definición en la Copa Sudamericana

El rival en la primera ronda eliminatoria es Unión La Calera, que ha complicado las cosas con el empate 1-1 que se robó de Brasil y ahora todo se definirá en Chile. El decisivo encuentro está programado para el próximo martes 18 de febrero a las 5:15 p.m. (hora peruana).

Fluminense utilizará todas sus armas para lograr la victoria que los deposite en la siguiente ronda, pero los hinchas quedaron tristes al saber que Fernando Pacheco no será parte de este partido. La noticia ya era conocida, pero ganó peso luego de la importancia que mostró el atacante.

¿Es por lesión o suspensión? No, la única razón por la que Fernando Pacheco no podrá jugar la Copa Sudamericana es porque no fue inscrito para jugar la primera ronda. Odair Hellmann dio a conocer la lista de 30 jugadores con los que puede contar, pero ahí descartó al peruano.

Recordemos que Fernando Pacheco estaba participando con la Selección Peruana Sub-23 en el Torneo Preolímpico, razón por la que se entendió no sería considerado: necesitaba entrenamiento antes de jugar. Es un pesar por la trascendencia que ganó el ex Sporting Cristal.

EL DATO

No todo está perdido para Fernando Pacheco y Fluminense. En caso de que el equipo brasileño logre avanzar, la Conmebol permite que puedan hacer tres cambios en su nómina para la segunda ronda.