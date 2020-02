Javier Arce sobre el triunfo ante Audax Italiano: "Lo tomamos como un punto de partida"

Cusco FC tuvo un arranque muy duro en la temporada 2020. La experiencia que había obtenido Javier Arce con Binacional (al campeonar en el Torneo Apertura 2019) parecía no surtir efecto en el plantel: venían de sumar dos derrotas consecutivas.

Es por ello que una victoria era más que urgente no solo para apaciguar la calma del plantel, sino también de la propia dirigencia que es conocida por su poca paciencia, según data el historial de entrenadores (y decisiones) que han pasado por dicha institución.

"Fue duro, especialmente el primer tiempo donde fue equilibrado. Ellos tampoco vinieron a regalar espacios. Esperaron un 'poquito' creyendo aprovechar su virtud: los contragolpes. Había que saber plantear las cosas. No apurarse y esperar el momento", indicó Arce.

Copa Sudamericana 2020 | Javier Arce reveló porqué frenó el cambio de Bolo

Arce ya había decidido la salida del volante argentino Franco Bolo a minutos de que culmine el partido. Para aquel momento, el 1-0 era la única ventaja que ostentaban, pero un tiro libre en ofensiva permitió que el 'che' tenga la última chance y no la desperdició: propició el autugol de José Devecchi, portero de Audax Italiano.

"Estábamos en ataque. Había un tiro libre y por eso frenamos la entrada. Cuando hay un córner o tiro libre trato de frenar los cambios si es que hay que cambiarlo. Lo mismo pasó cuando decidimos el ingreso de Aucca", exclamó el DT a DirecTV Sports.

"Nosotros veníamos golpeados en los partidos de la Liga 1. Creo que contra Binacional no merecimos perder siendo locales nosotros. Lo de Cristal fue cosa rara (por los tres goles en el primer tiempo). Algunas fallas por nosotros mismos, eso está claro. En los momentos precisos fallamos y nos costaron tres goles. (Esta victoria) Es punto de partida para nosotros", agregó.

Finalmente, lamentó que Danilo Carando no pueda ser utilizado para el partido de vuelta en Chile por estar suspendido. "Danilo Carando está suspendido por dos fechas en la Copa Libertadores que viene del año pasado y por ello no lo podré usar en el partido de vuelta ante Audax Italiano. Esperamos pasar esta ronda para poder utilizarlo [...] Administrativamente, me han comunicado que para marzo estarán colocando las luminarias en el estadio (Inca Garcilaso de la Vega). Nos da la posibilidad de que si pasamos, podremos jugar en nuestra ciudad", detalló.