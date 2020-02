Melgar vs Nacional Potosi EN VIVO por el partido de vuelta por la primera fase de la Copa Sudamericana

Melgar vs Nacional Potosí EN VIVO se medirán este martes 18 de febrero por el partido de vuelta de la primera fase de la Copa Sudamericana 2020. El partido está pactado para las 7:30 p. m. (hora peruana) y será transmitido por la señal de DirecTV Sports. Revisa las incidencias en nuestra plataforma digital.

Los dirigidos por Carlos Bustos parten con una importante ventaja sobre el cuadro boliviano. Vencieron en el choque de ida por 2-0 y les permite llegar con cierta tranquilidad al duelo que se jugará en el Estadio Universidad Nacional San Agustín (UNSA).

El estratega argentino contará con todo su poderío ya que no tiene a ningún lesionado ni tampoco suspendido. Es decir, pondrá toda la carne en el asador para asegurar el pase a la segunda ronda: Othoniel Arce y Joel Sánchez comandarán la ofensiva rojinegra.

📌 ¡Árbitros confirmados para los partidos de vuelta de la Primera Fase de la #Sudamericana de la semana próxima! pic.twitter.com/BBughJ1ETL — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) February 15, 2020

Además, llegan en un gran momento. FBC Melgar borró la dura caída ante Universitario en la primera fecha del Torneo Apertura 2020 de local y ha cosechado tres victorias consecutivas: está con pie y medio en la siguiente fase de la Sudamericana y recuperó terreno en el torneo doméstico.

Recibirá a un golpeado Nacional de Potosí que no sabe lo que es ganar en lo que va de febrero de 2020. Ha disputado cinco partidos y el saldo es negativo: tres derrotas y dos empates. Lo alarmante para los hinchas de Nacional Potosí es que apenas pudieron anotar un gol en los cinco juegos.

👉 SIGUIENTE PARTIDO: ¡EN CASA Y CON NUESTRA GENTE! 💪🔴⚫️ Sobrin@, nuestros muchachos ya se ponen a punto para el partido de mañana y tú, ¿YA TIENES TU ENTRADA? 🤔🤔🤔 No te duermas y adquiérela ¡YA! 👇

⚠️ Online 👉 https://t.co/xWR4xmsaV8 pic.twitter.com/0MRPP4ptCh — FBC Melgar (@MelgarOficial) February 17, 2020

Melgar vs Nacional Potosí Probables alineaciones

Melgar: Cáceda; Neyra, Pellerano, Fuentes, Mifflin; Míguez, Arias, Aubert, Sánchez, Amoroso y Arce.

DT: Carlos Bustos.

Nacional Potosí: Roca; Añez, R. Cabrera, A. Cabrera, Rodríguez, Hinestroza, Quiroga, Rioja, Barbery, Bustamante y Royón.

DT: Jeaustin Campos.

¿En qué canales ver el Melgar vs Nacional Potosi EN VIVO por la Copa Libertadores?

Argentina: FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

Bolivia: FOX Sports 2 Cono Sur

Brasil: SporTV

Canadá: beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada

Chile: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

Colombia: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

Ecuador: FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

Egipto: beIN Sports HD 3

Internacional: Facebook Live

Paraguay: FOX Sports 2 Cono Sur

Perú: FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

Estados Unidos: beIN SPORTS, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

A qué hora juegan Melgar vs Nacional Potosi EN VIVO por la Copa Libertadores

Perú: 7.30 p.m.

México (Centro): 6.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5.30 p.m.

México (Noroeste): 4.30 p.m.

Ecuador: 7.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 4.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 6.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 7.30 p.m.

Colombia: 7.30 p.m.

Argentina: 9.30 p.m.

España: 1.30 a.m. (al día siguiente)

España (Islas Canarias): 12.30 a.m. (al día siguiente)

Uruguay: 9.30 p.m.

Paraguay: 9.30 p.m.

Chile: 8.30 p.m.

Brasil: 9.30 p.m.

Bolivia: 8.30 p.m.

Venezuela: 8.30 p.m.

Canadá: 7.30 p.m.

Costa Rica: 6.30 p.m.

Guatemala: 6.30 p.m.

Honduras: 6.30 p.m.

El Salvador: 6.30 p.m.

Puerto Rico: 8.30 p.m.

República Dominicana: 8.30 p.m.

Panamá: 7.30 p.m.

Italia: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Francia: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Alemania: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Portugal: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Holanda: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Inglaterra: 12.30 a.m. (al día siguiente)

Independiente Melgar vs Nacional Potosi EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Melgar vs Nacional Potosi, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

Dónde ver FOX Sports EN VIVO Melgar vs Nacional Potosi | Guía canales TV

DirecTV Perú: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 605 (SD) y Canal 1605 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Chile: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 606 (SD).

DirecTV Colombia: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

Movistar TV Perú: Canal 501 (SD) y Canal 744 (HD).

Movistar TV Argentina: Canal 204 (HD).

Movistar TV Colombia: Canal 204 (HD).

Claro TV Perú: Canal 61 (SD) y Canal 520 (HD).

Cable Perú: Canal 30.

Best Cable: Canal 66.

Cable Arequipa: Canal 65.

Ver TV FOX Sports 2 EN VIVO por INTERNET

Partido entre Independiente Melgar vs Nacional Potosi.

Cómo ver FOX Sports 2 EN VIVO Melgar vs Nacional Potosi | Canales TV

DirecTV Perú: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Colombia: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Argentina: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Ecuador: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Venezuela: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Uruguay: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Chile: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

FOX EN VIVO

Sky Sports México: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Sky Sports Argentina: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Sky Sports República Dominicana: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Dish México: Canal 332 (SD) y Canal 832 (HD)

Claro TV Perú: Canal 62 (SD) y Canal 518 (HD)

Claro TV Chile: Canal 179 (SD) y Canal 479 (HD)

Claro TV Ecuador: Canal 86 (SD) y Canal 586 (HD)

Movistar TV Perú: Canal 502 (SD) y Canal 746 (HD)

Telecentro: Canal 18, Canal 102 y Canal 1014

Supercanal: Canal 13, Canal 150 y Canal 1011

