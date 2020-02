Fluminense vs Unión La Calera [vía DirecTV Sports] EN VIVO: por la vuelta de la fase 1 de la Sudamericana 2020

EN VIVO Fluminense vs Unión La Calera EN DIRECTO vía DirecTV Sports ONLINE por la vuelta de la fase 2 de la Copa Sudamericana 2020 este martes 18 de febrero desde las 5:15 p.m. (hora peruana) en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar. Sigue la transmisión, con los goles e incidencias, por Líbero.pe.

Fluminense vs Unión La Calera VER EN VIVO | chocan por la primera fase de la Copa Sudamericana en un atractivo partido que se disputará en territorio sureño en donde el local tratará de dar la sorpresa y eliminar al equipo de Fernando Pacheco.

O #TimeDeGuerreiros finalizou a preparação para o duelo contra o Unión La Calera com treino e recreativo em gramado sintético, assim como o do estádio adversário! Vamos pra cima, Fluzão! #AgoraÉPelaSula #SejaSócio pic.twitter.com/nHCXCo5PbG — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 17, 2020

El ‘Flu’ era el favorito en esta llave, pero tras no poder como local en Brasil, podría haber el primer gran eliminado en la Copa Sudamericana. Ahora, el cuadro tricolor tendrá que conseguir una victoria en Chile si quiere seguir en el plano internacional.

Resulta que, en la ida, Unión La Calera se plantó bien en el campo de juego y hasta logró marcar un gol para irse con un empate. Ello obliga a que sea el ‘Flu’ el equipo que salga con todo debido a que, en casso acabe el choque sin goles, pasa el local.

Además de ello, los dirigidos por Odair Hellmann llegan a este choque golpeados. Perdieron el clásico con el Flamengo por 3-2 en el Maracaná. El tricolor no comenzó de la mejor manera y tan solo a los 20 minutos, ya perdía por dos goles de diferencia.

Al final el Fluminense logró descontar y estuvo a un tanto de igualar el marcador. Más allá de que se marcaron tantos, no fueron convalidados por el juez al estar en posiciones adelantadas.

Sumado a ello, los hinchas de Fluminense lamentan que Fernando Pacheco, que le cambió la cara al equipo frente al Flamengo, no estará para este trascendental choque y no es a causa de una lesión o algo, sino que no fue inscrito por su DT.

Por el lado del local, Unión La Calera no tiene nada que perder y buscará confirmar que puede ser uno de los animadores de esta Copa Sudamericana 2020. El equipo cementero llega entonado tras su triunfo por 2-1 sobre el Everrton.

Estos son nuestros citados que ya concentran, en espera del partido de mañana frente a @FluminenseFC por @Sudamericana , en el Nicolás Chahuán de La Calera#vamosCalera pic.twitter.com/USsYLCDogt — Unión La Calera SADP (@ulcsadpoficial) February 17, 2020

A qué hora ver Fluminense vs Unión La Calera EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 5:15 p.m.

Estados Unidos: 5:15 p.m. (ET) / 3:15 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 4:15 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 6:15 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 7:15 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 11:15 p.m.

Fluminense vs Unión La Calera EN VIVO por Internet: ¿dónde ver ONLINE GRATIS el partido por la Copa Sudamericana?

Si quieres VER la transmisión por Internet del Fluminense vs Unión La Calera EN VIVO ONLINE, Libero.pe realizará una transmisión del minuto a minuto con todas las incidencias del partido.