DirecTV EN VIVO GRATIS, Melgar vs Nacional Potosi por Copa Sudamericana

DirecTV EN VIVO Melgar vs Nacional Potosí se enfrentarán este martes 18 de febrero, a partir de las 7.30 p.m. (hora peruana), en el Estadio Monumental de la UNSA por la vuelta de la primera ronda de la Copa Sudamericana 2020. Sigue el MINUTO x MINUTO vía INTERNET con todos los horarios, los canales (DirecTV y Tigo Sports) y los videos de los goles por Libero.pe.

MINUTO X MINUTO | Melgar vs Nacional Potosí vía DirecTV Go

Sigue todas las incidencias del partido Melgar vs. Nacional Potosí.

PRIMER TIEMPO

Minuto a minuto.

1' El partido inicia a las 7.30 p.m. (hora peruana)

Alineaciones confirmadas Melgar vs Nacional Potosí

Melgar: C. Cáceda, H. Pellerano, P. Fuentes, C. Neyra, L. Mifflin, E. Aubert, P. Míguez, A. Arias, J. Amoroso, J. Sánchez y O. Arce.

Entrenador: Carlos Bustos.

Nacional Potosí: Y. Roca, C. Añez, R. Cabrera, A. Cabrera, L. Rodríguez, A. Hinestroza, P. Jimenez, M.Quiroga, D. Navarro, M. Bustamante y N. Royón.

Entrenador: Miguel Zahzú.

Melgar vs Nacional Potosí

El Melgar recibirá al Nacional Potosí por la vuelta de la primera fase de la Copa Sudamericana. En la ida Melgar consiguió una importante ventaja de 2-0 sobre sus rivales y son favoritos para pasar a la siguiente etapa del torneo continental de clubes.

En cuanto a los momentos que atraviesan ambos equipos, Melgar se encuentra en la quinta casilla del Torneo Apertura con 6 puntos. Los arequipeños vienen de vencer a Sporting Cristal de local y la semana pasada derrotaron a domicilio 4-2 al Binacional.

Mientras que el cuadro boliviano marcha décimo en su liga doméstica con 7 puntos de 21 posibles. El Nacional Potosí no gana desde la tercera fecha, cuando venció de local por 4-2 al Atlético Palmaflor, de ahí en adelante ha tenido tres derrotas y un empate.

Como vemos ambos clubes pasan por momentos muy distintos. El Melgar cuenta con un Joel Sánchez en un gran momento y el duelo de este martes se verá afectado por lo que pueda hacer el volante dentro del terreno de juego.

Alineaciones probables Melgar vs Nacional Potosi

Melgar: Cáceda; Neyra, Pellerano, Fuentes, Mifflin; Míguez, Arias, Aubert, Sánchez, Amoroso y Arce.

DT: Carlos Bustos.

Nacional Potosí: Roca; Añez, R. Cabrera, A. Cabrera, Rodríguez, Hinestroza, Quiroga, Rioja, Barbery, Bustamante y Royón.

DT: Jeaustin Campos.

¿Qué canal transmite Melgar vs Nacional Potosí?

Argentina: DIRECTV Sports Argentina.

Australia: beIN Sports 1, beIN Sports Connect y Kayo Sports.

Bolivia: Tigo Sports Bolivia.

Brasil: DAZN.

Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada.

Chile: DIRECTV Sports Chile.

Colombia: DIRECTV Sports Colombia.

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador.

Internacional: et365.

Perú: DIRECTV Sports Perú.

Portugal: Sport TV LIVE y Sport TV1.

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico.

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT y Fanatiz USA.

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay.

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela.

A qué hora juegan Melgar vs Nacional Potosi EN VIVO por la Copa Libertadores

Perú: 7.30 p.m.

México (Centro): 6.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5.30 p.m.

México (Noroeste): 4.30 p.m.

Ecuador: 7.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 4.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 6.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 7.30 p.m.

Colombia: 7.30 p.m.

Argentina: 9.30 p.m.

España: 1.30 a.m. (al día siguiente)

España (Islas Canarias): 12.30 a.m. (al día siguiente)

Uruguay: 9.30 p.m.

Paraguay: 9.30 p.m.

Chile: 8.30 p.m.

Brasil: 9.30 p.m.

Bolivia: 8.30 p.m.

Venezuela: 8.30 p.m.

Canadá: 7.30 p.m.

Costa Rica: 6.30 p.m.

Guatemala: 6.30 p.m.

Honduras: 6.30 p.m.

El Salvador: 6.30 p.m.

Puerto Rico: 8.30 p.m.

República Dominicana: 8.30 p.m.

Panamá: 7.30 p.m.

Italia: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Francia: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Alemania: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Portugal: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Holanda: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Inglaterra: 12.30 a.m. (al día siguiente)

Independiente Melgar vs Nacional Potosí EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Melgar vs Nacional Potosi, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

Dónde ver DirecTV EN VIVO Melgar vs Nacional Potosí | Guía TV HD

Canales exclusivos para Perú, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Venezuela y Ecuador. También se podrá ver vía DirecTV Go.

DirecTV Sports 1: Canal 610 (SD) y Canal 1610 (HD).

DirecTV Sports 2: Canal 612 (SD) y Canal 1612 (HD).

DirecTV Sports 3: Canal 613 (SD) y Canal 1613 (HD).

DirecTV Play

Disfruta Películas, Series y Canales En Vivo con DIRECTV GO. Descúbrelo! Empieza a Disfrutar HBO y todos los Canales Online desde todos tus Dispositivos. Prueba Gratis De 7 Días. Áreas De Interés: Deportes, Series, Películas.

DirecTV Go

Todo el Contenido que Buscas en un solo lugar, Series, Películas y Deportes, ¡Ingresa! DirecTV Go Prueba Gratis De 7 Días. Servicio Multidispositivo. Paquetes Disponibles. Canales En Vivo.

DirecTV Arequipa

Canal 610 y 1610.

Tigo Sports

Revisa la guía de canales.

Cómo ver Tigo Sports EN VIVO Nacional Potosí vs Melgar | Canales TV

Paraguay: Canal 100 (SD) y Canal 710 (HD).

Vox TV Digital: Canal 57 (SD) y Canal 1023 (HD).

Sur Multimedia : (Encarnacíon): Canal 15 (Analógico), Canal 107 (Digital) y Canal 709 (HD)

TV Cable Paraná (Ciudad del Este): Canal 17 (Analógico), Canal 101 (Digital) y Canal 712 (HD)

Paraguay Mi Cable (Fernando de la Mora, San Lorenzo y Luque): Canal 25 (Analógico), Canal 103 (Digital) y Canal 711 (HD).

Costa Rica: Canal 9 (SD) y Canal 709 (HD).

Bolivia: Canal 700 (HD).

Tigo Sports +: Canal 101 (SD) y Canal 711 (HD).

El Salvador: Canal 15 (Analógico), Canal 300 (Digital) y Canal 801 (HD)

Costa Rica Coopelesca Cable e Internet: (San Carlos) y Canal 109 (Digital)

Guatemala Cable DX : (Quetzaltenango): Canal 6 (Analógico).

Argentina DirecTV: Canal 634 (SD).

Estadio Monumental de la UNSA

Mapa.

Tarjeta roja

Cartulina de color rojo que muestra un árbitro a jugadores o miembros del equipo técnico por cometer faltas graves o por acumulación de dos tarjetas amarillas. Implica la expulsión del terreno de juego del jugador amonestado. En algunas competiciones también supone una sanción de una jornada sin poder jugar. En fútbol sala el jugador amonestado con esta tarjeta no puede ser reemplazado por ningún compañero.

Roja Directa

Sin necesidad de sacar una cartulina amarilla, el árbitro puede expulsar al jugador si la falta es de gravedad.

Conmebol Sudamericana 2020

Torneo importante de clubes.

DirecTV Sports EN VIVO

Melgar vs. Nacional Potosí hoy por DirecTV Sports.

Partido de Melgar hoy EN VIVO

Hoy juega el FBC Melgar ante el Nacional Potosí por la Copa Sudamericana 2020.

¿A qué hora juega Melgar hoy?

A las 7.30 p.m. hora peruana.

¿A qué hora juega Nacional Potosí?

A las 8.30 p.m. hora de La Paz, Bolivia.

Pirlo TV

Exjugador de la selección de Italia.

Tigo Star

Partido de la Copa Sudamericana 2020.

Betsson

Casa de apuestas.

Copa.Sudamericana

Torneo de la Conmebol.

Partidos de hoy Copa Sudamericana

Melgar vs Nacional Potosi.

FBC Melgar

Foot Ball Club Melgar, mayormente conocido como FBC Melgar, o simplemente Melgar, es una entidad deportiva de la ciudad de Arequipa, del departamento homónimo, Perú. Fue fundado en el año de 1915 y es el club más tradicional y representativo de Arequipa.​ Cuenta con gran mayoría de aficionado en la región.

Partidos de la Copa Sudamericana

Melgar vs. Nacional Potosí.

Monumental Virgen de Chapi

Es el otro nombre del Estadio Monumental de la UNSA que pertenece al FBC Melgar.

Fútbol boliviana

Hoy juega el Nacional Potosí.