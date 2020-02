Sol de América venció 1-0 a Goiás y avanzó a segunda fase de Copa Sudamericana

Goiás vs Sol de América EN VIVO se medirán este martes 25 de febrero por el partido de vuelta correspondiente a la primera ronda de la Copa Sudamericana. El cotejo está pactado para las 7:30 p. m. (hora peruana) y será transmitido por DIRECTV Sports y DAZN BRASIL.

FINAL DEL PARTIDO

-El partido entre Goiás vs Sol de América arranca desde las 9:30 p.m. (hora brasileña y paraguaya) en el Olímpico Pedro Ludovico Teixeira.

Alineaciones del Goiás vs Sol de América

Goiás: Tadeu, Pintado, Luiz Gustavo, Heron, Jefferson, Figueira, Léo Sena, Daniel Bessa, Victor Andrade, Keko, Rafael Moura.

Sol de América: Centurión, Cazal, Villalba, Portillo, Canale, Pardo, Vera, Valdez, Cobos, Novick, Viera.

La previa

Los pupilos del estratega brasileño Ney Franco llegan a este cotejo con una victoria encima. Y es que por la jornada 7 del Campeonato Goiano, Goiás venció por 4-1 a Anapolina. Kevin Quevedo tampoco fue considerado dentro de la lista para el referido 'match'.

Goiás tendrá la gran posibilidad de dar vuelta a la serie en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira. El club brasileño cayó por la mínima diferencia ante la escuadra paraguaya que es dirigido por Luis Islas, ex asistente técnico de Diego Armando Maradona en Dorados de Sinaloa.

Islas se impuso sobre Franco gracias al gol de Nildo Viera a los 32 minutos del primer tiempo. El entrenador argentino buscará plantear un muro defensivo para defender su ventaja y apostará por las transiciones rápidas para los contragolpes.

Goiás no podrá contar con el zaguero central Fabio Sanches. El defensor brasileño fue expulsado en los últimos segundos del partido ante Sol de América por lo que Nery Franco deberá de pensar en su reemplazante. Entre Lucao o Breno saldrá el acompañante de Luiz Gustavo.

Sol de América marcha octavo en el Torneo Apertura de la Primera División de Paraguay con 6 puntos. Tras haberse jugado 6 jornadas, Islas cosechó 2 victorias y cuatro caídas. Un inicio muy irregular, pero el ambiente puede cambiar si da el batacazo en tierras brasileñas.

Kevin Quevedo no podrá jugar el Goiás vs Sol de América

El ex volante de Alianza Lima y flamante incorporación de la institución brasileña, Kevin Quevedo, no fue tomado en cuenta. ¿El motivo? Sucede que el futbolista de 23 años no fue inscrito para afrontar el torneo internacional, pero podrá hacerlo en caso la escuadra verde acceda de fase.

¿Qué canal transmite Goiás vs Sol de América?

Argentina: DIRECTV Sports Argentina.

Australia: beIN Sports 1, beIN Sports Connect y Kayo Sports.

Bolivia: Tigo Sports Bolivia.

Brasil: DAZN.

Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada.

Chile: DIRECTV Sports Chile.

Colombia: DIRECTV Sports Colombia.

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador.

Internacional: et365.

Perú: DIRECTV Sports Perú.

Portugal: Sport TV LIVE y Sport TV1.

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico.

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT y Fanatiz USA.

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay.

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela.

A qué hora juegan Goiás vs Sol de América EN VIVO por la Copa Sudamericana

Perú: 7.30 p.m.

México (Centro): 6.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5.30 p.m.

México (Noroeste): 4.30 p.m.

Ecuador: 7.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 4.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 6.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 7.30 p.m.

Colombia: 7.30 p.m.

Argentina: 9.30 p.m.

España: 1.30 a.m. (al día siguiente)

España (Islas Canarias): 12.30 a.m. (al día siguiente)

Uruguay: 9.30 p.m.

Paraguay: 9.30 p.m.

Chile: 8.30 p.m.

Brasil: 9.30 p.m.

Bolivia: 8.30 p.m.

Venezuela: 8.30 p.m.

Canadá: 7.30 p.m.

Costa Rica: 6.30 p.m.

Guatemala: 6.30 p.m.

Honduras: 6.30 p.m.

El Salvador: 6.30 p.m.

Puerto Rico: 8.30 p.m.

República Dominicana: 8.30 p.m.

Panamá: 7.30 p.m.

Italia: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Francia: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Alemania: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Portugal: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Holanda: 1.30 a.m. (al día siguiente)

Inglaterra: 12.30 a.m. (al día siguiente)

Goiás vs Sol de América EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Goiás vs Sol de América, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

DirecTV Sports 1: Canal 610 (SD) y Canal 1610 (HD).

DirecTV Sports 2: Canal 612 (SD) y Canal 1612 (HD).

DirecTV Sports 3: Canal 613 (SD) y Canal 1613 (HD).

